शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (14:59 IST)

दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगा 4000 करोड़ का टॉवर, बोले- मां होती तो गर्व महसूस करती

Shahrukh Khan
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अरब देशों में भी लोग उनकी फिल्मों के दीवाने हैं। शाहरुख खान पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम पर दुबई में एक आलीशान टावर बनने जा रहा है। 
 
दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वे एक टावर बनाने की योजना बना रहे हैं जिसका नाम शाहरुख के नाम पर रखा जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम 'शाहरुख्ज डेन्यूब' होगा। इतना ही नहीं इस इमारत के आगे किंग खान की मूर्ति भी लगाई जाएगी। 
 
हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट में शाहरुख खान ने अपने नाम पर बन रही बिल्डिंग 'शाहरुख्ज डेन्यूब' का उद्घाटन किया। उनके साथ इस बिल्डिंग के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान सनज भी मौजूद थे। 
 
इस इवेंट में शाहरुख ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं क्या कहूं? मेरी मां ज़िंदा होती तो बहुत खुश होतीं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा सम्मान है, और अब जब भी मैं अपने बच्चों के साथ दुबई जाउंगा, तो मैं उस बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहूंगा, 'देखो पापा की बिल्डिंग है'। 
 
शाहरुख ने कहा, मुझे लगता है कि यह अद्भुत है, और मैं पिछले कुछ महीनों से इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को देख रहा हूं, यह सब बहुत सुंदर और अत्याधुनिक है। यह बहुत किफ़ायती भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो दुबई में अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। 
 
खबरों के अनुसार शाहरुख खान के नाम पर बन रही यह बिल्डिंग एक कॉमर्शियल टॉवर है। यह टॉवर 56 फ्लोर का होगा। इसे साल 2029 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस टॉवर की वैल्यू लगभग 4000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बिल्डिंग में हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी होगी। 
'अखंडा 2' का भक्ति गीत 'द थांडवम' रिलीज, नंदामुरी बालकृष्ण का दिखा उग्र अवतार

'अखंडा 2' का भक्ति गीत 'द थांडवम' रिलीज, नंदामुरी बालकृष्ण का दिखा उग्र अवतारगॉड ऑफ मासेस नंदामुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर निर्देशक बोयपति श्रीनु की बहुप्रतीक्षित भक्ति और एक्शन से भरपूर फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' को बहुत भव्य स्तर पर राम अचंता और गोपीचंद अचंता ने 14 रील्स प्लस बैनर के तहत बनाया है, जिसे एम तेजस्विनी नंदमुरी ने प्रेजेंट किया है। फिल्म का संगीत एस थमन ने दिया है।

ट्विंकल खन्ना लेकर आ रहीं अपनी मशहूर किताब का सीक्वल Mrs Funnybones Returns

ट्विंकल खन्ना लेकर आ रहीं अपनी मशहूर किताब का सीक्वल Mrs Funnybones Returnsट्विंकल खन्ना कई रोल निभाती हैं वो एक कॉलमनिस्ट हैं, लेखिका हैं, ऑथर हैं, होस्ट हैं, और सबसे बढ़कर ‘मिसेज फनीबोन्स’ हैं! अब ट्विंकल ने अपनी मशहूर किताब Mrs Funnybones के सीक्वल Mrs Funnybones Returns की घोषणा की है। ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर किताब की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हर बुक टूर में मुझसे यही पूछा गया कि Mrs Funnybones का सीक्वल कब आएगा।

Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने उठाया मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर सवाल, बताया लेस्बियन!

Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने उठाया मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर सवाल, बताया लेस्बियन!'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। अब कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को लेकर एक बड़ा दावा करके सबकों चौंका दिया है। कुनिका मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर कमेंट करती हैं। वह धीरे से बोलती हैं कि उन्हें शक है कि मालती लेस्बियन हैं।

राजकुमार राव और पत्रलेखा भी हुए पेरेंट क्लब में शामिल, शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के बने माता-पिता

राजकुमार राव और पत्रलेखा भी हुए पेरेंट क्लब में शामिल, शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के बने माता-पिताबॉलीवुड के लवली कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा भी पेरेंट क्लब में शामिल हो गए हैं। अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर राजकुमार और पत्रलेखा ने एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया है। कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस संग शेयर की है।

'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा के पिता का निधन, एक्स गर्लफ्रेंड ने भी जताया दुख

'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा के पिता का निधन, एक्स गर्लफ्रेंड ने भी जताया दुख'बिग बॉस 11' फेम और रियलिटी टीवी स्टार प्रियांक शर्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। प्रियांक के पिता का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रियांक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। उनकी पोस्ट पर एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने भी रिएक्ट किया है।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
