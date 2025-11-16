रविवार, 16 नवंबर 2025
  Ekta Kapoor made her presence felt at Dhirendra Shastri's Sanatan Dharma Padyatra
Written By WD Entertainment Desk
रविवार, 16 नवंबर 2025 (13:48 IST)

धीरेंद्र शास्त्री की सनातन धर्म पदयात्रा में एकता कपूर ने दर्ज कराई मौजूदगी, दिया एकता का संदेश

Pandit Dhirendra Shastri Padyatra
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन एकता पदयात्रा' में जनसैलाब उमड़ रहा है। इस यात्रा में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा है। फेमस प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी मथुरा में सनातन धर्म एकता पदयात्रा में हिस्सा लिया। 
 
एकता कपूर हजारों भक्तों और आध्यात्मिक नेताओं के साथ एकजुट होकर चलीं। इस पदयात्रा का मकसद एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और सनातन धर्म के मूल्यों को बढ़ावा देना था।
 
एकता कपूर की मौजूदगी ने उन मशहूर लोगों की लिस्ट को और बढ़ा दिया जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ऐसे कार्यक्रमों का साथ दे रहे हैं। पदयात्रा में भक्तों, मदद करने वाले लोगों और संतों की भारी भीड़ देखी गई।
 
पदयात्रा, जिसका नेतृत्व धीरेंद्र शास्त्री ने किया, का मकसद शांति, आपसी सम्मान और साझा सांस्कृतिक पहचान के मूल्यों को मजबूती देना था। इस कार्यक्रम में हर उम्र और अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिससे ये साफ दिखा कि एकता के संदेश को जनता का कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है।
 
एकता कपूर इस पदयात्रा में शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव जैसे कई बॉलीवुड सितारों के साथ शामिल हुईं। पदयात्रा मथुरा की गलियों से गुजरती हुई आगे बढ़ी, जहां धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और कई संगठित कार्यक्रम हुए, जिनका उद्देश्य समाज में एकजुटता बढ़ाना और लोगों में जागरूकता फैलाना था।
 
Webdunia
