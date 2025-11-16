रविवार, 16 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Sanjay Leela Bhansalis Goliyon Ki Raasleela Ram Leela completes 12 years know 12 interesting facts about the film
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 16 नवंबर 2025 (12:53 IST)

संजय लीला भंसाली की ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ को 12 साल पूरे, जानिए फिल्म से जुड़ी 12 दिलचस्प बातें

Sanjay Leela Bhansali
संजय लीला भंसाली दुनिया के सबसे बड़े फिल्ममेकरों में से एक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर राज कपूर और गुरु दत्त जैसे दिग्गजों की श्रेणी में रखा जाता है। भंसाली के नाम कई बड़ी हिट फिल्में हैं, जिनमें गोलियों की रासलीला राम-लीला भी शामिल है, जो अपनी रिलीज को 12 साल पूरे कर चुकी है।
 
जैसे-जैसे यह जोश से भरी, भावुक और बेहद खूबसूरत फिल्म 12 साल पूरे करती है, इसे अब भी इसकी भव्य कहानी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की यादगार कैमिस्ट्री, दमदार एक्टिंग और भंसाली की शानदार विज़ुअल स्टाइल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में फिल्म की सालगिरह पर, यहां इसके 12 दिलचस्प फैक्ट्स पर डालें नजर, जो इस महाकाव्य को और भी खास बनाते हैं।
 
देसी रोमियो और जूलियट
यह फिल्म विलियम शेक्सपीयर की मशहूर कहानी रोमियो और जूलियट का संजय लीला भंसाली द्वारा बनाया गया एक साहसी “देसी एडॉप्टेशन” है, जिसे दो दुश्मन गुजराती घरानों की पृष्ठभूमि पर रखा गया है।
 
रणवीर की खास ट्रेनिंग
रणवीर सिंह को फिट और समय पर रखने के लिए भंसाली ने मुंबई फिल्म सिटी के सेट पर ही एक जिम बनवाया था, ताकि वह शॉट्स के बीच में भी वर्कआउट कर सकें। रणवीर ने 12 हफ्तों की कड़ी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की सख़्त हाई-प्रोटीन डाइट, बिल्कुल भी चावल या मिठाई नहीं, और दिन में दो बार वर्कआउट।
 
भंसाली द कंपोजर
निर्देशक संजय लीला भंसाली ने न सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट और लिखा है, बल्कि पूरा ओरिजिनल म्यूजिक भी खुद ही बनाया है। यह उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर का काम किया। ऐसे में फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए और आज भी वे लोगों को बहुत पसंद हैं।
 
वजनदार कॉस्टयूम
दीपिका पादुकोण ने करीब 30 किलो का घाघरा पहना था, और कुछ लुक्स में उस घाघरे का घेरा लगभग 50 मीटर तक था।
 
दीपवीर की शुरुआत
‘गोलियों की रासलीला: राम-लीला’ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म थी जिसमें दोनों साथ नज़र आए। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री तुरंत ही हिट हो गई, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने डेटिंग शुरू की थी।
 
शूटिंग की चुनौतियाँ और पानी वाले सीन्स
यह गाना एक ऐसे सीन का हिस्सा था जिसकी शूटिंग उदयपुर की बेहद ठंडी पानी में की गई थी, सेट पर दीपिका को चोट भी लग गई, लेकिन वह फिर भी शूट करती रहीं क्योंकि दोबारा शूट होने से पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता था।
 
ततड़ ततड़ के लिए कॉस्ट्यूम ट्रायल्स
ऊर्जावान “ततड़ ततड़” गाने के लिए रणवीर ने करीब 30 कॉस्ट्यूम ट्रायल्स किए थे, लेकिन आखिर में भंसाली ने कहा कि गाने की रॉ एनर्जी के चलते वे बिना शर्ट के ही परफॉर्म करें।
 
संजय लीला भंसाली की असल मां का नाम
फिल्म की महिला मुख्य किरदार का नाम ‘लीला’ एक भावनात्मक संकेत है, क्योंकि यही नाम संजय लीला भंसाली की अपनी माँ लीला भंसाली का भी है।
​इतिहास से जुड़े गीत
लोकप्रिय डांस सांग "मोर बनी ठंगाट करे" एक पुराने, क्लासिक गुजराती लोकगीत पर आधारित है, जिसके बोल प्रसिद्ध गुजराती कवि, झवेरचंद मेघानी ने 1941 में लिखे थे।
 
स्टार्स की खास मौजूदगी
हिट आइटम सॉन्ग "राम चाहे लीला" में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास की खास मौजूदगी रही।
 
जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता
करीब 80 करोड़ रुपए के बजट में बनी राम-लीला ने रिलीज़ के सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। यह भंसाली और रणवीर सिंह — दोनों के करियर की पहली 100 करोड़ फ़िल्म बनी। अपनी पूरी रन के अंत तक, फ़िल्म ने भारत में लगभग 116.33 करोड़ रुपए कमाए, जिससे यह 2013 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फ़िल्म बनी।
 
अवॉर्ड्स और पहचान
फ़िल्म को खूब सराहा गया और इसे कई बड़े अवॉर्ड्स मिले, जिनमें कई फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड भी शामिल थे। दीपिका पादुकोण को मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड और सुप्रिया पाठक को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड, जिसने राम-लीला की सफलता को और भी खास बना दिया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इन बी-टाउन अभिनेत्रियों ने अपने साड़ी लुक से मचाया तहलका

इन बी-टाउन अभिनेत्रियों ने अपने साड़ी लुक से मचाया तहलकाड्रैप्ड एलिगेंस से लेकर कंटेम्पररी ट्विस्ट तक, बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल महिलाएं साड़ी पर अपने अनूठे अंदाज के साथ स्टाइल बेंचमार्क सेट करना जारी रखती हैं। चाहे क्लासिक हो या एजी, उनका लुक इस बात का प्रमाण है कि साड़ी कितनी बहुमुखी और एक्सप्रेसिव हो सकती है।

एक्टर बनने से पहले वीजे थे आदित्य रॉय कपूर, बचपन में बनना चाहते थे क्रिकेटर

एक्टर बनने से पहले वीजे थे आदित्य रॉय कपूर, बचपन में बनना चाहते थे क्रिकेटरबॉलीवुड के हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर 16 नंवबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कररहे हैं। आदित्य बॉलीवुड के हॉट एक्टर्स में से एक है। उन्होंने फिल्म 'लंदन ड्रीम' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। लेकिन आदित्य को पहचान मिली 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'आशिकी 2' से।

पंजाबी गीतकार निम्मा लोहारका का निधन, उनके लिखे गाने गाकर कई सिंगर बने स्टार

पंजाबी गीतकार निम्मा लोहारका का निधन, उनके लिखे गाने गाकर कई सिंगर बने स्टारपंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। 150 से ज्यादा सिंगर को स्टार बनाने वाले मशहूर गीतकार निम्मा लोहारका उर्फ निर्मल सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 48 साल की उम्र में आखिरी सांसली। निम्मा बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे।

पति संग पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल बोले- धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा...

पति संग पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल बोले- धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा...सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के लवली कपल में से एक हैं। दोनों की रोमांटिक बॉन्डिंग फैस को काफी पसंद आती है। सोनाक्षी और जहीर अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। सोनाक्षी ने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया है। हाल ही में सोनाक्षी ने अपना एक व्लॉग शेयर किया है, जिसमें वो मस्जिद जाने के लिए एक्साइटेड नजर आ रही हैं।

2 महीने से बकाया करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की कॉलेज फीस, कोर्ट ने कहा- कोई ड्रामा नहीं चाहिए

2 महीने से बकाया करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की कॉलेज फीस, कोर्ट ने कहा- कोई ड्रामा नहीं चाहिएबॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद मचा हुआ है। संजय कपूर मां अपनी ही बहू और संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर फ्रॉड का आरोप लगा चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com