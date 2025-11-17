सोमवार, 17 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Sushmita Sen stayed conscious during surgery after suffering heart attack
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 17 नवंबर 2025 (13:00 IST)

सुष्मिता सेन ने पूरे होश में करवाई थी एंजियोप्लास्टी सर्जरी, हार्ट अटैक के 15 दिन बाद ही लौट गई थीं आर्या के सेट पर

Sushmita Sen Health
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को मार्च 2023 में वेब सीरीज 'आर्या सीजन 3' की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आने की खबर ने सभी को शॉक्ड कर दिया था। खबरों के अनुसार, सुष्‍मिता की धमनियों में 95 प्रतिशत ब्लॉकेज था, इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। 
 
सुष्मिता ने हाल ही में बताया कि एंजियोप्लास्टी के दौरान उन्हें लगा कि वह दम तोड़ देंगी। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के दौरान होश में रहने का फैसला किया था। हार्ट अटैक के 15 दिन बाद ही सुष्मिता दोबारा काम पर भी लौट आई थीं।
 
दिव्या जैन के पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन ने कहा, जब आपको हार्ट अटैक आता है और आप पूरे समय होश में रहते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप मौत के कितने करीब थे। लेकिन जब आप इससे निकल जाते हैं, तो समझ आता है कि अब ये सब पीछे रह गया है। 
 
एक्ट्रेस ने कहा, मेरी जिंदगी में बहुत काम है- मेरी प्रोफेशनल लाइफ, सुष्मिता सेन ब्रांड और दो बेटियों की सिंगल मदर होने की जिम्मेदारी। बच्चों की सुरक्षा से लेकर उनकी परवरिश तक, सब पर ध्यान देना पड़ता है। इसके बीच मेरे कुच रिश्ते भी रहे। ये सब देखते हुए मैंने यही सीखा है कि चलते रहना है। 
 
सुष्मिता ने कहा, मेरे लिए सबकुच अस्थायी है, यहां तक कि हार्ट अटैक भी। अगर मैं बच नहीं पाती तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन जब बच गई हूं, तो बार-बार उसी बात पर सोचने का क्या फायदा? मेरे सभी डॉक्टर आपको बताएंगे कि मैं उनके साथ बहुत धैर्यहीन थी। मैंने कहा कि मुझे ऑपरेशन के दौरान बेहोश नहीं होना। 
 
उन्होंने कहा, मेरे अंदर का कंट्रोल फ्रीक बेहोश होना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि मैं दिल का दौरा पड़ने से बच गई, क्योंकि यह सहने और होश में रहने, बेहोश होकर सो जाने और फिर न जागने के बीच एक विकल्प था। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान जाग रही थी। मैंने दर्द कम करने की दवाइयां भी नहीं लीं। 
 
सुष्मिता ने कहा, मैं सबकुछ देखना चाहती थी। मैं डॉक्टरों से बातें कर रही थी और कह रही थी कि जल्दी करो, क्योंकि मुझे शूट पर वापस जाना था। पूरा क्रू जयपुर में मेरा इंतजार कर रहा था। किसी शो की लीड होने का मतलब बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको 500 लोगों के दल की जिम्मेदारी उठाने का सौभाग्य मिलता है। 
 
उन्होंने कहा, वो मेरी चिंता कर रहे थे, लेकिन मुझे भी इस बात की चिंता थी कि उनके रोजगार पर असर न पड़े। मेरे बिना शूट नहीं हो सकता था। मैं ठीक थी, मुझे जो करना था, कर चुकी थी, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही था। काफी समझाने-बुझाने में 15 दिन लगे, तब जाकर उन्होंने मुझे आर्या की शूटिंग पर वापस आने दिया। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पति पत्नी और पंगा सीजन 1 के विनर बने रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला

पति पत्नी और पंगा सीजन 1 के विनर बने रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्लाकपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को अपना विनर मिल गया है। टीवी के पॉपुलर कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला इस शो के विजेता बने हैं। दोनों की जोड़ी 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी' बनी है। रुबीना इससे पहले 'बिग बॉस 14' की भी विनर बन चुकी हैं।

'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शनबॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने शनिवार के दिन 13.77 करोड़ रुपयए का नेट कलेक्शन किया है।

प्रेम चोपड़ा की अस्पताल से हुई छुट्टी, सीने में जकड़न के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती

प्रेम चोपड़ा की अस्पताल से हुई छुट्टी, सीने में जकड़न के बाद अस्पताल में कराया था भर्तीबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर को सीने में जकड़न की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 90 वर्षीय प्रेम चोपड़ा की सेहत अब पहले से बेहतर है, जिसमें बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मनेगा महिला विश्व कप की जीत का जश्न, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा होंगी शामिल

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मनेगा महिला विश्व कप की जीत का जश्न, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा होंगी शामिलप्राइम वीडियो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत का जश्न एक खास एपिसोड के साथ मना रहा है। 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के इस स्पेशल एपिसोड में जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा नज़र आएंगी। पहली बार, चैंपियन टीम की ये खिलाड़ी एक साथ किसी शो में आती दिखेंगी।

ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में हुआ एसएस राजामौली और महेश बाबू की फिल्म का टाइटल रिवील, संक्रांति 2027 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में हुआ एसएस राजामौली और महेश बाबू की फिल्म का टाइटल रिवील, संक्रांति 2027 को सिनेमाघरों में देगी दस्तकएसएस राजामौली और महेश बाबू की मोस्ट अवेटेड फिल्म का लुक और टाइटल आखिरकार 'ग्लोब टॉटर' इवेंट में रिवील कर दिया गया है। जैसे ही ग्रैंड ग्लोब ट्रॉटर इवेंट का ऐलान हुआ, दर्शक बेसब्री से भारत की अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट देखने का इंतजार कर रहे थे।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com