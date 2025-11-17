सोमवार, 17 नवंबर 2025
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. huma qureshi gets a romantic hug at concert from rumoured boyfriend rachit singh video viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 17 नवंबर 2025 (14:10 IST)

कॉन्सर्ट में रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग दिखा हुमा कुरैशी का रोमांटिक अंदाज, वायरल हुआ वीडियो

Huma Qureshi Boyfriend
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी प्रोफेशनल के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। काफी समय से चर्चा है कि हुमा एक्टिंग कोच रचित सिंह को डेट कर रही हैं। हाल ही में हुमा को अपने कथित बॉयफ्रेंड रचित संग मुंबई में हुए एक इवेंट में स्पॉट किया गया। 
 
सोशल मीडिया पर हुमा कुरैशी और रचित सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पब्लिक के बीच रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हिमेश रेशमिया के हालिया कॉन्सर्ट का है, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुंचे थे।
 
वीडियो में रचित, हुमा को पीछे से हग करते नजर आ रहा हैं। लेकिन हुमा की नजर जैसे ही मीडिया के कैमरे पर पड़ती है वह अपने कथित बॉयफ्रेंड का हाथ अपने गले से हटा देती हैं। सोशल मीडिया पर अब दोनों का ये वीडियो काफी चर्चा में हैं।
 
बता दें कि बीते महीने हुमा कुरैशी और रचित सिंह के सगाई करने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि, अब तक दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हुमा कुरैशी इन दिनों नेटफ्लिक्स की सीरीज 'दिल्ली क्राइम 3' में नजर आ रही हैं। इस सीरीज में निगेटिव रोल निभाकर भी हुमा छा गई हैं। 
 
सुष्मिता सेन ने पूरे होश में करवाई थी एंजियोप्लास्टी सर्जरी, हार्ट अटैक के 15 दिन बाद ही लौट गई थीं आर्या के सेट पर

सुष्मिता सेन ने पूरे होश में करवाई थी एंजियोप्लास्टी सर्जरी, हार्ट अटैक के 15 दिन बाद ही लौट गई थीं आर्या के सेट परबॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को मार्च 2023 में वेब सीरीज 'आर्या सीजन 3' की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आने की खबर ने सभी को शॉक्ड कर दिया था। खबरों के अनुसार, सुष्‍मिता की धमनियों में 95 प्रतिशत ब्लॉकेज था, इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी।

पति पत्नी और पंगा सीजन 1 के विनर बने रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला

पति पत्नी और पंगा सीजन 1 के विनर बने रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्लाकपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को अपना विनर मिल गया है। टीवी के पॉपुलर कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला इस शो के विजेता बने हैं। दोनों की जोड़ी 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी' बनी है। रुबीना इससे पहले 'बिग बॉस 14' की भी विनर बन चुकी हैं।

'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शनबॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने शनिवार के दिन 13.77 करोड़ रुपयए का नेट कलेक्शन किया है।

प्रेम चोपड़ा की अस्पताल से हुई छुट्टी, सीने में जकड़न के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती

प्रेम चोपड़ा की अस्पताल से हुई छुट्टी, सीने में जकड़न के बाद अस्पताल में कराया था भर्तीबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर को सीने में जकड़न की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 90 वर्षीय प्रेम चोपड़ा की सेहत अब पहले से बेहतर है, जिसमें बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मनेगा महिला विश्व कप की जीत का जश्न, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा होंगी शामिल

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मनेगा महिला विश्व कप की जीत का जश्न, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा होंगी शामिलप्राइम वीडियो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत का जश्न एक खास एपिसोड के साथ मना रहा है। 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के इस स्पेशल एपिसोड में जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा नज़र आएंगी। पहली बार, चैंपियन टीम की ये खिलाड़ी एक साथ किसी शो में आती दिखेंगी।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
