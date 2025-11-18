मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (13:05 IST)

Dhurandhar Trailer: भारत के गुप्त मिशन की रोमांचक झलक, रणवीर सिंह का अब तक का सबसे तीखा अवतार

Dhurandhar Trailer
फिल्म धुरंधर के मेकर्स पिछले एक हफ्ते से लगातार कैरेक्टर पोस्टर्स जारी कर रहे थे, जिनमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह का इंटेंस रूप दिखाया गया था। इन पोस्टर्स ने दर्शकों में रोमांच पहले से बढ़ा दिया था। आज आखिरकार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसने फिल्म की कहानी और किरदारों की गहराई का अंदाजा दे दिया।
 
ट्रेलर करीब चार मिनट का है, जिसमें आतंकवाद की दुनिया, पाकिस्तान में छिपे नेटवर्क और भारत के गुप्त ऑपरेशंस की झलक दिखाई देती है। हर किरदार का आक्रामक, खतरनाक और डार्क पक्ष दर्शकों को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है।
 
फिल्म की कहानी: आतंकवाद के दिल तक पहुंचने की कोशिश
फिल्म की कहानी असल घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि भारत किस तरह आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचने के लिए सीमा पार गुप्त मिशन चलाता है। इन मिशनों में शामिल अधिकारियों की कुर्बानियां, उनके संघर्ष और पाकिस्तान में घुसपैठ की चुनौतियां कहानी का मुख्य हिस्सा हैं।
 
रणवीर सिंह का किरदार पूरी तरह नए अंदाज में नजर आता है, गुस्से से भरा, तेज, हिंसक और मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर को और भी रोमांचक बनाता है।
 
तीन घंटे की फिल्म? 
धुरंधर की रनटाइम को लेकर भी बड़ी चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे लंबी फिल्म हो सकती है, जिसकी अनुमानित अवधि करीब तीन घंटे बताई जा रही है। 
 
धुरंधर में दमदार स्टारकास्ट
निर्देशक आदित्य धर, जो पहले भी देशभक्ति और एक्शन-ड्रामा में माहिर साबित हुए हैं, इस बार रणवीर सिंह के साथ नई जोड़ी के रूप में लौट रहे हैं। फिल्म में इनके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स अहम किरदार निभा रहे हैं, जो कहानी में और भी गंभीरता लाते हैं।
 
ट्रेलर रिलीज में देरी का कारण
हालांकि ट्रेलर 15 नवंबर को जारी किया जाना था, लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट की वजह से रिलीज टाल दी गई थी। टीम ने संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ट्रेलर कुछ दिनों बाद रिलीज किया।
 
रिलीज डेट
धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी और उम्मीद है कि यह अपनी कहानी, स्टारकास्ट और तगड़े एक्शन की वजह से सिनेमाघरों में बड़ी भीड़ खींचेगी।
