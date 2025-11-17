सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 17 नवंबर 2025 (17:58 IST)

स्ट्रैपलेस गाउन पहन पलक तिवारी ने किलर अंदाज में दिए पोज, बोल्ड तस्वीरें वायरल

Palak Tiwari Hot Photos
बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने हॉट एंड सिजलिंग लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। 25 साल की पलक अपने ग्लैमरस अंदाज से किसी भी इवेंट में लाइमलाइट लुट लेती हैं। इस बार ग्लैम स्ट्रीम फेस्ट 2025 में पलक के हुस्न का जादू देखने को मिला।
 
इस इवेंट में पलक ने ऑफ शोल्डर गाउन पहनर बिजलियां गिराई। एक्ट्रेस ने अपने लुक की कई तस्वीरें भी शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 
 
तस्वीरों में वियतनामी ब्रांड Phan Huy के फॉल विंटर 2026 कॉउचर कलेक्शन का स्ट्रैपलेस गाउन पहने दिख रही हैं। ऑर्गेंजा जैसे फैब्रिक से बना यह गाउन, वॉक करते समय लहरों की तरह मूव करता दिखा। 
 
पलक के इस यूनिक स्ट्रैपलेस गाउन में ब्राउन, कॉपर और गोल्डन के लाइट और डार्क शेड के चार-पांच कलर्स हैं। जिन्हें एक के बाद एक इस तरह से यूज किया गया कि वो एक सुंदर-सा इल्युजन ड्रेस में क्रिएट कर गए। 
 
पलक के गाउन का टॉप पोर्थन बॉडी फिटेड है। वहीं वेस्ट के पास से फ्लोर लेंथ हेम तक इसमें फ्लेयर्स ऐड की गई है। जिससे गाउन के वैवी पैटर्न को सुंदर- सा फ्लो मिला। 
 
पलक तिवारी ने मिनिमल मेकअप और खुले वेवी बालो के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही कानों में ईयरिंग्स कैरी किए हैं। 
 
तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपनी कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं।
