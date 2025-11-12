बुधवार, 12 नवंबर 2025
दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद मीका सिंह ने रद्द किया अपना म्यूजिक इवेंट, धुरंधर का ट्रेलर भी हुआ पोस्टपोन

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर 10 नवंबर की शाम हुए कार ब्लास्ट की घटना के बाद देशभर में शोक का माहौल है। इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद राजधानी समेत पूरे देश में दहशत फैल गई है। 
 
इस दर्दनाक हादसे पर कई बॉलीवुड सितारों ने अपना दुख जाहिर किया है। वहीं सिंगर मीका सिंह ने इस घटना के बाद दिल्ली के सोहो क्लब में होने वाला अपना म्यूजिक इवेंट रद्द कर दिया है। मीका ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके इस शो के रद्द होने की पुष्टि की। 
 
मीका सिंह ने इंस्टा स्टोरी पर पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हुए एक दिल के साथ हाथ जोड़े इमोजी पोस्ट की। इसके साथ लिखा है, मीका सिंह ने दिल्ली में हुए दर्दनाक बम ब्लास्ट के बाद साहो क्लब में होने वाला अपना इवेंट कैंसिल कर दिया है।  
 
धुरंधर का ट्रेलर भी हुआ पोस्टपोन 
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर भी इस हादसे के बाद पोस्टपोन कर दिया है। फिल्म के मेकर्स ने घोषणा की है कि ट्रेलर लॉन्च, जो पहले 12 नवंबर को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में होने वाला था, स्थगित कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च की संशोधित तारीख और विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे। 
