बुधवार, 12 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Indian Idol 16 Jaspinder Narula recalls the first song he recorded in one take
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 12 नवंबर 2025 (12:47 IST)

इंडियन आइडल 16: जसपिंदर नरूला ने याद किया पहला गाना जिसे उन्होंने एक ही टेक में किया था रिकॉर्ड

Singing Reality Show
'इंडियन आइडल 16' का ग्रैंड प्रीमियर यादों, संगीत और भावनाओं से भरी एक रात में तब्दील हो गया जब शो ने अपनी थीम ‘यादों की प्लेलिस्ट’ के तहत शानदार 'प्रेमियर पार्टी' के साथ शुरुआत की। मंच पर सितारों की चमक बिखर गई जब जजों श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह के साथ दिग्गज मेहमान उर्मिला मातोंडकर, सुखविंदर सिंह, हंस राज हंस और जसपिंदर नरूला भी इस संगीत यात्रा की नई शुरुआत का जश्न मनाने पहुंचे।
 
शाम का सबसे भावनात्मक पल तब आया जब कंटेस्टेंट श्रेया ने दिल को छू लेने वाला गीत ‘तारे हैं बराती’ गाया। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने सभी को भावुक कर दिया, खासकर जसपिंदर नरूला को, जो अपने बचपन की यादों में खो गईं।
 
जसपिंदर, जो उस समय स्पष्ट रूप से भावुक थीं, ने साझा किया कि यह गीत उन्हें उनके संगीत सफर की शुरुआत में ले गया। उन्होंने कहा, तुमने इसे गाने की कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी उम्र में इसे इतनी खूबसूरती से गाना अद्भुत है। 
उन्होंने कहा, मैंने यह गाना पहली बार तब सुना था जब मैं करीब सात या आठ साल की थी, जब रेशमा जी का रिकॉर्ड आया था। मेरे कज़िन ने मुझे यह गाना सुनाया और मैंने तभी इसे गाना शुरू कर दिया था। मैंने वास्तव में यह गाना सिर्फ एक ही टेक में रिकॉर्ड किया था।
 
उनकी यह भावनात्मक याद — बचपन में सुने गए गीत से लेकर उसे प्रोफेशनली एक ही टेक में रिकॉर्ड करने तक — ने उस पल को और भी दिल छू लेने वाला बना दिया। इसने न केवल प्रतियोगी के प्रति उनका स्नेह दिखाया बल्कि गीत और उसकी विरासत के प्रति उनके अपने भावनात्मक जुड़ाव को भी उजागर किया।
 
प्रदर्शन के बाद माहौल और भी जादुई हो गया जब श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूलाने मंच पर साथ आकर फिल्म देवदास के गीत ‘मोरे पिया’ को गाया — यह वह पल था जब दोनों गायिकाएं 23 साल बाद उस प्रतिष्ठित साउंडट्रैक पर अपने सहयोग को दोहरा रही थीं। उनका यह संगम दर्शकों और जजों दोनों के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बन गया।
 
भावनाओं, यादों और दो सशक्त गायिकाओं के इस अविस्मरणीय पुनर्मिलन के साथ, ‘यादों की प्लेलिस्ट’ प्रीमियर पार्टी एपिसोड निश्चित रूप से इस सीज़न की सबसे यादगार रातों में से एक बनने जा रहा है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह थे अमजद खान, इस किताब को पढ़कर बने शोले के गब्बर

खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह थे अमजद खान, इस किताब को पढ़कर बने शोले के गब्बरबॉलीवुड में अमजद खान का नाम ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने खलनायकी के क्षेत्र में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 12 नवंबर 1940 को जन्में अमजद खान को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता जयंत फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक की भूमिका निभा चुके थे।

ऑनस्क्रीन भाई संग को डेट कर रहीं 'क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2' की एक्ट्रेस शगुन शर्मा, कंफर्म किया रिश्ता

ऑनस्क्रीन भाई संग को डेट कर रहीं 'क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2' की एक्ट्रेस शगुन शर्मा, कंफर्म किया रिश्ताटीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में परी विरानी का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस शगुन शर्मा अपने ही ऑनस्क्रीन भाई अमन गांधी संग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। शो में शगुन, मिहिर और तुलसी की बेटी परी का किरदार निभा रही हैं। वहीं अमन, मिहिर और तुलसी के बेटे ऋतिक विरानी का किरदार निभा रहे हैं।

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र, परिवार ने स्टेंटमेंट जारी कर दिया हेल्थ अपडेट

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र, परिवार ने स्टेंटमेंट जारी कर दिया हेल्थ अपडेटबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को तरह-तरह की खबरें चल रही है। दो बार उनके निधन की खबरें भी वायरल हो चुकी है, जिसके बाद परिवार ने काफी नाराजगी वक्त की है। धर्मेंद्र 10 नवंबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने की तकलीफ की वजह से एडमिट कराया गया था।

गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती

गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्तीबॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गोविंदा मंगलवार की शाम लगभग साढ़े आठ बजे अपने घर में अचानक बेहोश हो गए थे।

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दियाअभिनेत्री शहनाज़ गिल ने अपने एक पुराने रिश्ते पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पार्टनर को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उन्हें उस रिश्ते में प्यार और इज्जत महसूस नहीं हुई। साथ ही शहनाज़ ने रिश्तों में वित्तीय समानता और साझेदारी पर भी खुलकर बात की।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com