बुधवार, 12 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 12 नवंबर 2025 (10:46 IST)

गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती

Govinda hospitalized
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गोविंदा मंगलवार की शाम लगभग साढ़े आठ बजे अपने घर में अचानक बेहोश हो गए थे। 
 
तबीयत बिगड़ने के बाद गोविंदा को जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। गोविंदा के वकील और दोस्त ललित बिंदल ने इंडिया टुडे को बताया कि अभिनेता की तबीयत ठीक ना लगने पर उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। 
 
पहले डॉक्टर के कहने पर गोविंदा को दवाई दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। ललित ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि गोविंदा की हालत अभी स्थिर है। गोविंदा के इस वक्त सारे जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।
 
बता दें कि इस साल गोविंदा दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले गोविंदा से गलती से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी, और यह उनके घुटने में लग गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 
रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दियाअभिनेत्री शहनाज़ गिल ने अपने एक पुराने रिश्ते पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पार्टनर को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उन्हें उस रिश्ते में प्यार और इज्जत महसूस नहीं हुई। साथ ही शहनाज़ ने रिश्तों में वित्तीय समानता और साझेदारी पर भी खुलकर बात की।

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?बॉलीवुड पर जैसे बुरी नज़र पड़ गई है। असरानी, सतीश शाह और ज़रीन खान के निधन के बाद अब धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि जीतेंद्र भी गिर पड़े। लगातार आ रही इन बुरी खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस दोनों को चिंता में डाल दिया है।

धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'

धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर झूठी अफवाहों ने हलचल मचा दी। आईसीयू में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का खंडन किया, जबकि हेमा मालिनी ने मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा — “ऐसी गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग माफ नहीं की जाएगी।”

83 वर्षीय जीतेंद्र लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया

83 वर्षीय जीतेंद्र लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया83 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेता जीतेंद्र हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान चलते हुए अचानक फर्श पर गिर पड़े। फोटोग्राफरों की भीड़ के कारण उनका पैर फर्श की ऊंची जगह पर अटक गया था। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई और वे मुस्कुराते हुए खुद उठ खड़े हुए।

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- मीडिया थोड़ी इज्जत तो दें हमारे परिवार को

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- मीडिया थोड़ी इज्जत तो दें हमारे परिवार कोमुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाह ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। हालांकि उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया। ईशा ने कहा कि धर्मेंद्र स्टेबल हैं और रिकवरी कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
