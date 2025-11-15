शनिवार, 15 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Twinkle Khanna announces Mrs Funnybones sequel is coming soon
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (13:22 IST)

ट्विंकल खन्ना लेकर आ रहीं अपनी मशहूर किताब का सीक्वल Mrs Funnybones Returns

Twinkle Khanna Book
ट्विंकल खन्ना कई रोल निभाती हैं वो एक कॉलमनिस्ट हैं, लेखिका हैं, ऑथर हैं, होस्ट हैं, और सबसे बढ़कर ‘मिसेज फनीबोन्स’ हैं! अब ट्विंकल ने अपनी मशहूर किताब Mrs Funnybones के सीक्वल Mrs Funnybones Returns की घोषणा की है।
 
ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर किताब की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हर बुक टूर में मुझसे यही पूछा गया कि Mrs Funnybones का सीक्वल कब आएगा। तो लीजिए, आखिरकार आ गया!
 
उन्होंने लिखा, दस साल — औरतों की ज़िंदगी, राजनीति, गॉडमैन, न्यूज़, खोना, ग़म, उम्र और हँसी पर लिखते हुए बीत गए। एक दशक जिसमें मैंने देखा कि भारत औरतों को कैसे देखता है — और मैं भारत को कैसे देखती हूं। Mrs Funnybones Returns! वो अब उम्र में बड़ी है, दिमाग़ में चौड़ी है, पर क्या वो और समझदार हुई है?
 
इस नई किताब में ट्विंकल खन्ना और ज़्यादा नुकीली नज़र, हाज़िरजवाबी और व्यंग्य लेकर लौट रही हैं। उनके फैंस पिछले दस सालों से इस सीक्वल का इंतज़ार कर रहे थे, और अब उनके पास एक और “बेस्टसेलर” जोड़ने का मौका है।
 
ट्विंकल की पहली किताब Mrs Funnybones: She’s Just Like You and a Lot Like Me (2015) उनकी अख़बार की कॉलम्स पर आधारित थी, जो अपनी ईमानदार और मज़ेदार बातों के लिए बहुत पसंद की गई थी। उनकी पिछली किताब Welcome to Paradise में प्यार, खोने और आत्म-खोज की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था।
 
अब Mrs Funnybones Returns के साथ, ट्विंकल खन्ना अपने लेखन सफ़र में एक और सुनहरी उपलब्धि जोड़ने जा रही हैं। फिलहाल, इस नई किताब की लॉन्च डेट का ऐलान होना बाकी है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने उठाया मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर सवाल, बताया लेस्बियन!

Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने उठाया मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर सवाल, बताया लेस्बियन!'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। अब कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को लेकर एक बड़ा दावा करके सबकों चौंका दिया है। कुनिका मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर कमेंट करती हैं। वह धीरे से बोलती हैं कि उन्हें शक है कि मालती लेस्बियन हैं।

राजकुमार राव और पत्रलेखा भी हुए पेरेंट क्लब में शामिल, शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के बने माता-पिता

राजकुमार राव और पत्रलेखा भी हुए पेरेंट क्लब में शामिल, शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के बने माता-पिताबॉलीवुड के लवली कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा भी पेरेंट क्लब में शामिल हो गए हैं। अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर राजकुमार और पत्रलेखा ने एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया है। कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस संग शेयर की है।

'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा के पिता का निधन, एक्स गर्लफ्रेंड ने भी जताया दुख

'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा के पिता का निधन, एक्स गर्लफ्रेंड ने भी जताया दुख'बिग बॉस 11' फेम और रियलिटी टीवी स्टार प्रियांक शर्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। प्रियांक के पिता का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रियांक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। उनकी पोस्ट पर एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने भी रिएक्ट किया है।

दो पार्ट में बनेंगी प्रभास की 'फौजी', दूसरा पार्ट होगा प्रीक्वल

दो पार्ट में बनेंगी प्रभास की 'फौजी', दूसरा पार्ट होगा प्रीक्वलप्रभास की 'फौजी' सबसे बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्मों में से एक है, जिसमें वह ‘सीता रामम’ के निर्देशक हनु राघवपुडी के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही यह चर्चा में है, क्योंकि इसमें दर्शकों को प्रभास को आज़ाद हिंद फोर्स के एक सैनिक के रूप में देखने का अवसर मिलेगा। फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का काल्पनिक पुनर्कथन है।

मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट से शाहरुख खान को कर दिया था बाहर, बताया किस्सा

मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट से शाहरुख खान को कर दिया था बाहर, बताया किस्साबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से धमाकेदार डेब्यू किया है। आर्यन के निर्देशन में बनी इस सीरीज में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। वहीं सीरीज में मोना सिंह ने लीड एक्टर की मां और बॉबी देओल की प्रेमिका का किरदार निभाया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com