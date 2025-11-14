शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Mona Singh reveals she asked ShahRukh Khan to leave the set of the bads of bollywood
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (17:49 IST)

मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट से शाहरुख खान को कर दिया था बाहर, बताया किस्सा

The Bads of Bollywood
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से धमाकेदार डेब्यू किया है। आर्यन के निर्देशन में बनी इस सीरीज में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। वहीं सीरीज में मोना सिंह ने लीड एक्टर की मां और बॉबी देओल की प्रेमिका का किरदार निभाया। 
 
मोना सिंह और बॉबी देओल ने सीरीज में 90 के दशक के मशहूर गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' को री-क्रिएट भी किया। यह गाना क्लाइमेक्स में अहम भूमिका भी निभाता है। वहीं अब मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया है। 
 
मोना सिंह ने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को उन्होंने सेट से बाहर जाने के लिए बोल दिया था। उन्होंने बताया कि क्लाइमेक्स की शूटिंग के दिन शाहरुख खान सेट पर आए थे। मोना ने उनसे मजाक में कहा, 'सर, आप यहां नहीं रह सकते! आपके सामने मैं यह नहीं कर पाऊंगी।'
 
मोना ने आगे बताया इसके बाद शाहरुख ने हंसते हुए उनसे कहा, 'मोना, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रोफेशनल बनो।' लेकिन मोना नहीं मानी और बोलीं, 'आपके सामने बिल्कुल नहीं, प्लीज यहां से चले जाइए।' 
 
मोना ने जूम से बातचीत में बताया कि यह मुश्किल था क्योंकि ओरिजिनल गाने के फ्रेम से मैच करना था। बॉबी को किस तक देने का सीन था, लेकिन सामने नीले कपड़े में कोई और खड़ा था! मैंने सोचा, 'क्या सच में कर रही हूं?' आर्यन हर स्टेप दिखाते थे। वो बहुत पक्के हैं और कॉमिक टाइमिंग कमाल की है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, बोलीं- फोटो लो और तमीज में रहो...

पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, बोलीं- फोटो लो और तमीज में रहो...बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपने गुस्सैल रवैये की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। जया अक्सर पैपराजी पर भड़कती दिखती हैं। एक बार फिर एक इवेंट में जया का गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा और उन्होंने कड़े शब्दों में उन्हें हिदायत दे डाली।

नीली साड़ी पहन सोशल मीडिया पर छाईं हसीना, जानिए कौन हैं गिरिजा ओक?

नीली साड़ी पहन सोशल मीडिया पर छाईं हसीना, जानिए कौन हैं गिरिजा ओक?सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला की तस्वीर छाई है। इन तस्वीरों में ब्लू साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहने दिख रही इस हसीना के बारे में हर कोई जानना चाहता है। वह 'द वूमन इन द ब्लू साड़ी' के नाम से वायरल हो रही हैं।

120 बहादुर का रोमांटिक गाना 'नैना रा लोभी' हुआ रिलीज, फरहान अख्तर-राशि खन्ना की दिखी खास केमिस्ट्री

120 बहादुर का रोमांटिक गाना 'नैना रा लोभी' हुआ रिलीज, फरहान अख्तर-राशि खन्ना की दिखी खास केमिस्ट्रीएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म '120 बहादुर' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। टीज़र और गानों से जगी जिज्ञासा के बाद, अब नए रिलीज़ हुए ट्रेलर ने उत्साह को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब फिल्म के रोमांटिक पहलू को दिखाते हुए गाना 'नैना रा लोभी' रिलीज किया गया है।

बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांसबॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कामिनी ने 1946 में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

59 साल की उम्र में सलमान खान की फिटनेस देख शॉक्ड हुए फैंस, देखिए भाईजान की लेटेस्ट तस्वीर

59 साल की उम्र में सलमान खान की फिटनेस देख शॉक्ड हुए फैंस, देखिए भाईजान की लेटेस्ट तस्वीरबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं। वह इन दिनों अपने मच अवेटेड 'द-बंग: द टूर रीलोडेड' शो के लिए कतर में हैं। कतर से सलमान ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी फिटनेस देख फैंस शॉक्ड हो गए हैं। सलमान खान ने अपनी एक बैकस्टेज तस्वीर शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com