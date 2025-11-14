शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Salman Khan shows his fitness at age of 59 photos goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (12:50 IST)

59 साल की उम्र में सलमान खान की फिटनेस देख शॉक्ड हुए फैंस, देखिए भाईजान की लेटेस्ट तस्वीर

Salman Khan fitness
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं। वह इन दिनों अपने मच अवेटेड 'द-बंग: द टूर रीलोडेड' शो के लिए कतर में हैं। कतर से सलमान ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी फिटनेस देख फैंस शॉक्ड हो गए हैं। 
 
सलमान खान ने अपनी एक बैकस्टेज तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में वह ग्रे टी-शर्ट और ब्लैक डेनिम पैंट में दिख रहे हैं। सलमान अपना एक पैर क्रू मेंबर के कंधे पर रखकर स्टैच कर रहे हैं। इसके के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Aahhhhaaa'
 
स्ट्रेचिंग वाली यह तस्वीर सामने आने के बाद फैंस सलमान की फिटनेस की तारीफ हो रही है। 59 साल की उम्र में उनकी फिटनेस देखकर सभी हैरान हैं।
 
एक यूजर ने कमेंट किया, 'शेर हो भाई आप शेर।' एक अन्य ने लिखा, 'भाई तो भाई है मजाक थोड़ी है।' एक और यूजर ने लिखा, 'इनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबरद है।' 
 
बता दें कि सलमान के कतर टूर में जैकलीन फर्नांडिस और तमन्ना भाटिया भी शामिल हैं। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा, स्टेबिन बेन, सुनील ग्रोवर, प्रभु देवा और मनीष पॉल भी शो में परफॉर्म करेंगे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस वजह से शादी से पहले रणवीर सिंह के साथ लिव इन में नहीं रहीं दीपिका पादुकोण

इस वजह से शादी से पहले रणवीर सिंह के साथ लिव इन में नहीं रहीं दीपिका पादुकोणदीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों ने 6 साल तक एक-दूसरे के साथ रिलेशन में रहने के बाद नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी रचाई थी। दोनों अपनी शादी की सातवी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीपिका और रणवीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला में पहली बार साथ काम किया था।

अनुराग कश्यप की निशांची का हुआ ओटीटी प्रीमियर, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्म

अनुराग कश्यप की निशांची का हुआ ओटीटी प्रीमियर, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्मप्राइम वीडियो ने ऐलान किया है कि अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया का देसी मसाला एंटरटेनर 'निशांची' 14 नवंबर को स्ट्रीमिंग पर रिलीज होगा। सितंबर 2025 में पार्ट 1 के थिएटर रिलीज के बाद, प्राइम वीडियो दोनों पार्ट्स 1 और 2 को एक साथ दिखाएगा, जिससे दर्शकों को एक रोमांचक और उसमें डूब जाने वाला अनुभव मिलेगा जो अनुराग कश्यप की क्राइम की दुनिया की पूरी गहराई और इमोशंस को पेश करता है।

ICU में भर्ती धर्मेंद्र का चोरी-छिपे वीडियो बनाकर लीक करने वाला अस्पताल का स्टाफ गिरफ्तार

ICU में भर्ती धर्मेंद्र का चोरी-छिपे वीडियो बनाकर लीक करने वाला अस्पताल का स्टाफ गिरफ्तारबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद बीते दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके 13 नवंबर को धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह वेंटिलेटर पर नजर आ रहे थे। वहीं उनका परिवार रोता दिख रहा था।

श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भीड़ हुई बेकाबू, धक्का-मुक्की में दो लोग बेहोश

श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भीड़ हुई बेकाबू, धक्का-मुक्की में दो लोग बेहोशबॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओडिशा के कटक के मशहूर बाली यात्रा के आखिरी दिन श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में भगदड का माहौल बन गया। इसमें दो लोग बेहोश होकर गिर पड़े।

जब रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण संग सुहागरात को लेकर कह दी यह बात

जब रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण संग सुहागरात को लेकर कह दी यह बातरणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के पसंदीदा कपल में से एक हैं। ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक इनकी जोड़ी हिट है। दोनों ने 6 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 14 नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी रचाई थी। दोनों की शादी को सात साल पूरे हो गए हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com