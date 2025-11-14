बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Photo Credit : X बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कामिनी ने 1946 में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

खबरों के अनुसार कामिनी कौशल काफी वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। कामिनी कौशल के परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया कि उनका परिवार बहुत लो प्रोफाइल है, और उन्हें प्राइवेसी चाहिए।

कामिनी कौशल का जन्म साल 1927 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उन्होंने 1946 में फिल्म 'नीचा नगर' से एक्टिंग करियर शुरू किया था। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। वहीं फिल्म को 'पाल्मे डी' भी मिला था।

कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी करियर में शहीद, नदिया के पार, शबनम, आरज़ू और बिराज बहू, दो भाई, ज़िद्दी, शबनम, पारस, नमूना, झंझर, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, कबीर सिंह, लाला सिंह चड्ढा और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में काम किया था।

धर्मेंद्र की पहली को-स्टार कामिनी कौशल ही थीं. धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा था- 'मेरी जिंदगी की, पहली फिल्म शहीद की हीरोइन कामिनी कौशल के साथ पहली मुलाकात की पहली तस्वीर... दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहत... इक प्यार भरी इंट्रोडक्शन.'

कामिनी कौशल के परिवार में उनके बेटे श्रवण, विदुर और राहुल सूद हैं. उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.