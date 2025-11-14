श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भीड़ हुई बेकाबू, धक्का-मुक्की में दो लोग बेहोश

बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओडिशा के कटक के मशहूर बाली यात्रा के आखिरी दिन श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में भगदड का माहौल बन गया। इसमें दो लोग बेहोश होकर गिर पड़े।

खबरों के अनुसार जैसे ही श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट शुरू हुआ, स्टेज के पास हजारों की भीड़ बेकाबू हो गई और हड़कंप मच गया। धक्का-मुक्की के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि श्रेया घोषाल के लाइव शो के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग स्टेज की ओर उमड़ पड़े, तो स्थिति अराजक हो गई। प्रोग्राम कुछ देर के लिए रुका, लेकिन बाद में पुलिस ने जब स्थिति को कंट्रोल कर लिया, तो फिर से शो शुरू हुआ।

खबरों के अनुसार धक्का-मुक्की के बीच एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। बाली जात्रा सेलिब्रेशन के समापन दिवस पर श्रेया की परफॉर्मेंस देखने के लिए हजारों फैंस इकट्ठा हुए थे।

श्रेया घोषाल के बारे में बता दें कि उन्होंने 6 साल की उम्र में क्लासिक म्यूजिक सीखना शुरू किया था। फिर साल 2002 में 'देवदास' फिल्म से डेब्यू किया था। 'बैरी पिया' और 'डोला रे डोला' गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवॉर्ड मिला था।

इसके अलावा उन्हें 'ये इश्क हाये', 'जीव रंगला', Maayava Thooyava और Pherari Mon जैसे गानों के लिए भी नेशनल अवॉर्ड मिला है। उन्होंने 'दीवानी मस्तानी', 'घूमर', 'पियू बोले', 'सुन रहा है', 'चिकनी चमेली', 'मनवा लागे', 'घर मोरे परदेसिया' जैसे कई सारे गाने गाए हैं। वो बॉलीवुड की फेमस सिंगर हैं और उन्होंने 300 से ज्यादा गाने गाए हैं।