शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shreya ghoshal cuttack musical concert stampede situation
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (11:07 IST)

श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भीड़ हुई बेकाबू, धक्का-मुक्की में दो लोग बेहोश

Shreya Ghoshal
बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओडिशा के कटक के मशहूर बाली यात्रा के आखिरी दिन श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में भगदड का माहौल बन गया। इसमें दो लोग बेहोश होकर गिर पड़े। 
 
खबरों के अनुसार जैसे ही श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट शुरू हुआ, स्टेज के पास हजारों की भीड़ बेकाबू हो गई और हड़कंप मच गया। धक्का-मुक्की के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। 
 
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि श्रेया घोषाल के लाइव शो के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग स्टेज की ओर उमड़ पड़े, तो स्थिति अराजक हो गई। प्रोग्राम कुछ देर के लिए रुका, लेकिन बाद में पुलिस ने जब स्थिति को कंट्रोल कर लिया, तो फिर से शो शुरू हुआ।
 
खबरों के अनुसार धक्का-मुक्की के बीच एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। बाली जात्रा सेलिब्रेशन के समापन दिवस पर श्रेया की परफॉर्मेंस देखने के लिए हजारों फैंस इकट्ठा हुए थे।
 
श्रेया घोषाल के बारे में बता दें कि उन्होंने 6 साल की उम्र में क्लासिक म्यूजिक सीखना शुरू किया था। फिर साल 2002 में 'देवदास' फिल्म से डेब्यू किया था। 'बैरी पिया' और 'डोला रे डोला' गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवॉर्ड मिला था।
 
इसके अलावा उन्हें 'ये इश्क हाये', 'जीव रंगला', Maayava Thooyava और Pherari Mon जैसे गानों के लिए भी नेशनल अवॉर्ड मिला है। उन्होंने 'दीवानी मस्तानी', 'घूमर', 'पियू बोले', 'सुन रहा है', 'चिकनी चमेली', 'मनवा लागे', 'घर मोरे परदेसिया' जैसे कई सारे गाने गाए हैं। वो बॉलीवुड की फेमस सिंगर हैं और उन्होंने 300 से ज्यादा गाने गाए हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पिंक शॉर्ट टॉप में अवनीत कौर का बोल्ड बार्बी लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

पिंक शॉर्ट टॉप में अवनीत कौर का बोल्ड बार्बी लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोजटीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी अलग पहचान बना चुकी अवनीत कौर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अवनीत अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 24 साल की अवनीत की तस्वीरों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार अवनीत ने पिंक कलर शॉर्ट टॉप और डेनिम जींस में अपना बार्बी लुक शेयर किया है।

एसएस राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का धांसू फर्स्ट लुक रिलीज, साड़ी में दिखाया एक्शन अवतार

एसएस राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का धांसू फर्स्ट लुक रिलीज, साड़ी में दिखाया एक्शन अवतारनिर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म 'ग्लोब ट्रॉटर' में साउथ स्टार महेश बाबू और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा साथ नजर आने वाली हैं। बीते दिनों इस फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक सामने आया था, जो विलेन की भूमिका निभाने वाले हैं। अब मेकर्स ने इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है।

इंडियन आइडल 16: अभिषेक की आवाज़ ने जीता श्रेया घोषाल का दिल, तारीफ में कही यह बात

इंडियन आइडल 16: अभिषेक की आवाज़ ने जीता श्रेया घोषाल का दिल, तारीफ में कही यह बातसिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' में इस वीकेंड ‘रॉक ऑन विद फरहान’ एक खास एपिसोड होगा, जो फरहान अख्तर के 25 सालों के करियर को समर्पित है। इस संगीत भरे मौके पर, प्रतियोगी अभिषेक कुमार ने भाग मिल्खा भाग की 'ओ रंगरेजा' गाने की शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसने जजों और दर्शकों दोनों को बहुत प्रभावित किया।

निर्देशक तुषार गोयल ने बताया क्यों बनाई 'द ताज स्टोरी', वेबदुनिया संग की खास बातचीत

निर्देशक तुषार गोयल ने बताया क्यों बनाई 'द ताज स्टोरी', वेबदुनिया संग की खास बातचीतताजमहल पर लिटिगेशन तो वैसे भी बहुत सारी दायर है। मैं काफी पढ़ता रहता था। लेकिन एक बार एक दिन जो हमारे प्रोड्यूसर साहब सुरेश झा उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि क्या इस विषय में तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। बहुत ज्यादा मेरे पास रिसर्च नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो पूरी रिसर्च करके रखो अच्छा लगा तो इस पर फिल्म बना सकते हैं।

धर्मेंद्र संग डांस करने के लिए सलमान खान ने किया घंटों इंतजार, फराह खान ने बताया 'दीवानगी दीवानगी' गाने की शूटिंग का किस्सा

धर्मेंद्र संग डांस करने के लिए सलमान खान ने किया घंटों इंतजार, फराह खान ने बताया 'दीवानगी दीवानगी' गाने की शूटिंग का किस्सासलमान खान की स्टाइल, सादगी और बड़े दिल के साथ-साथ फैंस उनके डांस के भी दीवाने हैं। दिलचस्प बात ये है कि सलमान खुद धर्मेंद्र के डांस के बहुत बड़े फैन हैं। एक बार तो वो धर्मेंद्र को डांस करते देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे और फिल्म ओम शांति ओम के गाने “दीवानगी दीवानगी” में उनके साथ थिरकते भी नजर आए थे।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com