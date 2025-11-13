गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (12:51 IST)

आर्यन खान के बर्थडे पर की कथित गर्लफ्रेंड ने लुटाया प्यार, कौन हैं लारिसा बोनेसी?

Aryan Khan Birthday
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 12 नवंबर को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। आर्यन के बर्थडे पर उन्हें सोशल मीडिया पर ढ़ेरों शुभकामनाएं मिली। तमाम शुभकामनाओं के बीच आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी के खास पोस्ट ने सभी का ध्यान खींच लिया। 
 
लारिसा ने आर्यन के जन्मदिन पर जमकर प्यार लुटाया। उन्होंने आर्यन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, एकमात्र को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!! आप ब्रह्मांड +1 के हकदार हैं। आपकी हर इच्छा पूरी हो। मुझे आप पर बहुत गर्व है, और मैं हमेशा आपकी सफलता और खुशी के लिए उत्साहित रहूंगी! आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप नंबर 1 हैं।
 
कौन है आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा 
लारिसा बोनेसी एक ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वह बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। लारिसा और आर्यन के अफेयर की खबरें काफी समय से आ रही थी। लेकिन आर्यन की डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में पहुंचकर लारिसा के इस खबरों को और हवा दे दी। 
 
लारिसा, आर्यन खान के कई इवेंट्स में भी दिखाई देती हैं। लारिसा बोनेसी सैफ अली खान की फिल्म ‘गो गोआ गॉन’ और अक्षय कुमार की फिल्म ‘देसी बॉयज’ में नजर आ चुकी हैं। वह तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 
 
लारिसा ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। उन्होंने विशाल मिश्रा के ‘आओ ना’ और बैनी दयजाल के गाने ‘आर यू कमिंग’ में काम किया है। 
 
लारिसा बोनेसी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी बोल्ड बिकिनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं। इंस्टाग्राम पर लारिसा के 691k फॉलोअर्स है। 
