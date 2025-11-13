मुकेश भट्ट को नहीं मिला था भतीजी आलिया की शादी का न्यौता, नाती राहा से भी नहीं हुई अभी तक मुलाकात

फिल्ममेकर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने मिलकर कई फिल्में बनाई है। दोनों भाईयों ने मिलकर विशेष फिल्म्स का निर्माण किया था, जिसके तहत आशिकी, राज और मर्डर जैसी कई हिट फिल्में बनी। हालांकि अब मुकेश और महेश भट्ट एक-दूसरे से बात तक नहीं करते हैं।

2021 में एक विवाद के बाद दोनों प्रोफेशनल तरीके से अलग हो गए। तब हाल ही में एक इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने बताया कि इस दरार ने उन्हें भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया। मुकेश ने बताया कि उन्हें अपनी भतीजी आलिया की तक शादी में नहीं बुलाया गया था।

लेहरन रेट्रो संग बात करते हुए मुकेश भट्ट ने कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा, तो मैं पाखंडी होऊंगा। बेशक, मुझे बुरा लगा। मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूं, सिर्फ उससे ही नहीं, शाहीन से भी। इसलिए जब उसकी शादी हुई, तो मैंने सोचा कि मेरी बच्ची की शादी है। मैं वहां जरूर जाना चाहता था।

आलिया की बेटी से भी नहीं मिले

मुकेश ने बताया कि वह अभी तक आलिया और रणबीर की बेटी राहा से नहीं मिले हैं, जो इसी साल तीन साल की हो गई है। उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला कि आलिया प्रेग्नेंट हैं और फिर उनका बच्चा हुआ, तो मेरी आंखें राहा को देखने के लिए तरस गईं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं।

क्या है दोनों भाईयों में विवाद

मुकेश और महेश भट्ट के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ, जब 2021 में मुकेश ने आधिकारिक तौर पर विशेष फिल्म्स की बागडोर संभाली और घोषणा की कि महेश भट्ट अब कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं होंगे। मुकेश भट्ट ने दावा किया था कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यह एक शांतिपूर्ण अलगाव था।