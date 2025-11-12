बुधवार, 12 नवंबर 2025
अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे गोविंदा, बताया किस वजह से बिगड़ गई थी तबीयत

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोविंदा अपने घर पर बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उनके एक दोस्त उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। गोविंदा के भर्ती होने की खबर आने के बाद से फैंस काफी चिंतित थे। 
 
वहीं अब गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल से बाहर आकर खुद गोविंदा ने अपना हालचाल भी बताया। गोगोविंदा ने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ने का मुख्य कारण ज्यादा जिम करना था। 
 
गोविंदा ने कहा, योग और प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें थोड़ा संभलकर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि योग ही सबसे अच्छा तरीका है खुद को फिट रखने का। मैं अब अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहा हूं और योग को जीवन का हिस्सा बना रहा हूं। 
 
एक्टर ने बताया कि उनकी तबीयत में गिरावट का कारण थकावट और ओवरवर्क था, और अब वे जीवनशैली में बदलाव कर रहे हैं। 
 
वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा जल्द ही सलमान खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नज़र आने वाले हैं। गोविंदा अक्सर अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों की वजह से भी छाए रहते हैं। 
