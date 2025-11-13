धर्मेंद्र के घर के आगे भीड़ लगाने पर पर पैपराजी पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, बोले- बस वीडियो लिए जा रहे हो...
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। बीते दिनों सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद कई सोशल मीडिया पर और कई मीडिया चैनल पर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें भी प्रसारित हुई।
धर्मेंद्र की मौत की अफवाहों से परिवार ने काफी नाराजगी जताई थी। हालांकि धर्मेंद्र अब अस्पताल से घर लौट चुके हैं। धर्मेंद्र का इलाज उनके घर पर ही चल रहा है। वहीं अब गुरुवार सुबह घर के बाहर भीड़ लगाए खड़े पैपराजी पर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का गुस्सा फूट पड़ा।
सनी देओल ने अपने घर से बाहर आकर दोनों हाथ जोड़कर जोड़कर पैपराजी पर गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया पर सनी देओल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो में सनी देओल हाथ जोड़कर कहते हैं, 'आप लोगों को शर्म आती चाहिए। आपके घर में मां-बाप हैं। आपके बच्चे हैं। और आप यहां ऐसे बस वीडियो लिए जा रहे हो। शर्म नहीं आती।' इस दौरान सनी के चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा है।
बता दें कि 89 साल के धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनका इलाज फिलहाल उनके घर पर ही किया जा रहा है। धर्मेंद्र से मिलने हर दिन कई सेलेब्स उनके घर पहुंच रहे हैं। पूरा परिवार भी घर पर ही धर्मेंद्र की देखभाल कर रहा है।