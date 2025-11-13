इस वजह से जूही चावला के बच्चे नहीं देखते उनकी फिल्में, लाइमलाइट से रहते हैं दूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला 13 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जूही चावला ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। जूही ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, इसके बाद साल 1984 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। जूही चावला ने साल 1995 में कारोबारी जय मेहता से गुपचुप शादी की थी।

जूही चावला के दो बच्चे जाह्नवी और अर्जुन हैं। उनके बच्चों को लाइमलाइट की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। जूही के बच्चे किसी बॉलीवुड पार्टी में भी नजर नहीं आते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जूही चावला ने अपने दोनों बच्चों जाह्नवी मेहता और अर्जुन मेहता के बारे में बातें की थी।

जूही से पूछा गया था कि आप अपने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखती हैं इसकी क्या वजह है। इस पर उन्होंने कहा था, मैंने कभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। ना ही उन्हें सोशल मीडिया का हिस्सा बनने से रोका है। उनके पास इंटरनेट एक्सेस है। मगर वो अगर खुद सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो मैं भला उन्हें कैसे फोर्स कर सकती हूं।

उन्होंने कहा था, यहां तक कि वे कभी मेरे साथ अगर बाहर निकलते हैं तो वे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब लोग मुझे रुकने को कहते हैं, मेरे साथ बातें करना चाहते हैं और मेरे साथ फोटोग्रॉफ्स लेना चाहते हैं तो जाह्नवी और अर्जुन काफी असहज महसूस करते हैं और मेरे साथ बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं।

जूही ने कहा था कि मेरे बच्चे मेरी फिल्में भी नहीं देखते हैं। मेरा बेटा कहता है कि मैं आपकी फिल्में इसलिए नहीं देखता क्योंकि आपको किसी और के साथ स्क्रीन पर देखना अजीब लगता हैं।

बता दें कि जूही ने 1986 में फिल्म 'सल्तनत' से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म सुपरफ्लॉप रही। इसके 2 साल बाद वे फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में नजर आईं। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और जूही रातों-रात स्टार बन गईं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है।