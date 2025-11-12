बुधवार, 12 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 12 नवंबर 2025 (16:08 IST)

क्या शहनाज गिल और शुभमन गिल हैं बहन-भाई? एक्ट्रेस ने खोला राज

Shehnaaz Gill
'बिग बॉस 13' से लोकप्रियता हासिल करने वाली शहनाज गिल की आज जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। प्रोफेशनल के साथ ही शहनाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर फैंस उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि क्या वो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन हैं?
 
अब इस सवाल का जवाब शहनाज गिल ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में दिया है। एक्ट्रेस ने मजेदार तरीके से सच्चाई बताई है। हालांकि शहनाज का जवाब सुनकर फैंस और भी ज्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं। 
 
शहनाज गिल ने कहा, वो मेरा भाई होगा शायद, क्योंकि हम दोनों का सरनेम गिल है और हम अमृतसर साइड से हैं। तो जब वो ट्रेंड करता है, तो मेरा ट्रेंड भी बीच में चल जाता है। सच में कोई न कोई कनेक्शन तो है, भाई-बहन का ही होगा।
 
एक्ट्रेस ने आगे कह, मैंने खुद से पूछा, और मुझे यही जवाब मिला कि हम एक ही टीम से हैं... तो हां, जरूर कोई न कोई संबंध होगा। यह अच्छी बात है। वह अच्छा खेल रहा है। हां, और वह बहुत प्यारा है।
 
बता दें कि शहनाज गिल और शुभन गिल असल में भाई-बहन नहीं है, बस उनका सरनेम सेम हैं। शहनाज चंडीगढ़ की है। वहीं शुभमन गिल पंजाब की फाजिल्का जिले के हैं। शुभमन गिल की बहन का नाम शहनील गील हैं। 
