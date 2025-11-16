टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मनेगा महिला विश्व कप की जीत का जश्न, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा होंगी शामिल

प्राइम वीडियो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत का जश्न एक खास एपिसोड के साथ मना रहा है। 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के इस स्पेशल एपिसोड में जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा नज़र आएंगी। पहली बार, चैंपियन टीम की ये खिलाड़ी एक साथ किसी शो में आती दिखेंगी।

अपनी जीत के इस सफर की शुरुआत वे एक जोशीली बातचीत से करती हैं, जहां वे अपनी भावनाओं, मेहनत, हिम्मत और उस गर्व के पल को याद करती हैं, जब उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और वो कीमती ट्रॉफी अपने नाम की।

काजोल और ट्विंकल खन्ना द्वारा होस्ट किया गया और बनिजय एशिया द्वारा बनाया गया टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल प्राइम वीडियो की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल सीरीज़ बन गई है। एक खास एपिसोड में इन खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियों और भारतीय टीम की शानदार वर्ल्ड कप यात्रा की झलक देखने को मिलेगी।

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ़ ओरिजिनल्स, निखिल माधोक ने कहा, टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत एक ऐतिहासिक पल है और देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। यह जीत देश में महिला क्रिकेट को और आगे ले जाएगी और आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।

उन्होंने आगे कहा, प्राइम वीडियो में हमें ऐसी असली कहानियां दिखाने पर गर्व है जो दिल छूती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा को शो एक खुलकर और दिल से हुई बातचीत के लिए होस्ट करना हमारे लिए सम्मान है। यह एपिसोड उनकी हिम्मत, जज़्बे और ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया।

बनीजाय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया की ग्रुप चीफ़ डेवलपमेंट ऑफिसर, मृणालिनी जैन ने कहा, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत सिर्फ़ एक खेल जीत नहीं है बल्कि ये भारत के लिए एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पल है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा इस जीत के सबसे बड़े केंद्र में रही हैं, और हम उन्हें अपने पसंदीदा शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

काजोल ने कहा, जब भारत ने 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो वो जीत सिर्फ़ खेल तक सीमित नहीं थी बल्कि वो वाक़ई इतिहास बनने वाला पल था। टू मच पर हमें इस कमाल के चैप्टर के पीछे की बातें जानने का मौका मिलेगा, वह भी सुपर-टैलेंटेड जेमिमा और शेफाली के साथ। उनके ज़रिए हम वो घबराहट, वो हँसी और वो जज़्बा महसूस करेंगे, जिसने पूरे देश के सपने को सच कर दिया।

ट्विंकल खन्ना ने कहा, जेमिमा और शेफाली की वर्ल्ड कप में की गई उपलब्धि सच में बहुत प्रेरणादायक है और हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है। हम बेहद उत्साहित हैं कि वो हमारे शो में आ रही हैं, ताकि हम उनकी कहानियाँ सुन सकें, खासकर वो कहानियाँ जो हिम्मत की असली परिभाषा बदल देती हैं। उन्होंने हर तरह की बंदिशों और पुराने नियमों को तोड़ते हुए ऐसा रास्ता बनाया है, जिस पर अब कई और महिलाएँ चल सकेंगी।