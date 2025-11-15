शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (14:10 IST)

'अखंडा 2' का भक्ति गीत 'द थांडवम' रिलीज, नंदामुरी बालकृष्ण का दिखा उग्र अवतार

Movie Akhanda 2
गॉड ऑफ मासेस नंदामुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर निर्देशक बोयपति श्रीनु की बहुप्रतीक्षित भक्ति और एक्शन से भरपूर फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' को बहुत भव्य स्तर पर राम अचंता और गोपीचंद अचंता ने 14 रील्स प्लस बैनर के तहत बनाया है, जिसे एम तेजस्विनी नंदमुरी ने प्रेजेंट किया है। फिल्म का संगीत एस थमन ने दिया है।
 
पहले सिंगल ‘द थांडवम’ के प्रोमो वीडियो को शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। अब इसका पूरा गाना जुहू, मुंबई के PVR मॉल में एक इवेंट के दौरान रिलीज़ किया गया।
 
एस थमन, जो एनबीके के हाई-वोल्टेज म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, फिर एक जोरदार भक्ति सॉन्ग लेकर आए हैं। इस गाने में बालकृष्ण अपने अब तक के सबसे उग्र अघोरी अवतार में दिख रहे हैं, जहां वे विशाल मंदिर परिसर में अग्नि-सा जोश लिए शिव का थांडव कर रहे हैं। 
 
चारों ओर अघोराओं के मंत्रोच्चार के बीच थमन का पर्कशन-हैवी संगीत हर फ्रेम को दिव्य और दमदार बना देता है। शंकर महादेवन और कैलाश खेर ने अपनी शक्तिशाली आवाज़ से गाने में जान डाल दी है, जबकि गीतकार कल्याण चक्रवर्ती ने भगवान शिव की तेजस्वी और ब्रह्मांडीय शक्ति को शब्दों में खूबसूरती से उकेरा है। 
 
यह गाना दर्शकों को रोमांचित कर देने वाला है और साल का सबसे प्रभावशाली भक्ति गीत बनने की उम्मीद जता रहा है। 'अखंडा 2' में सम्युक्था मुख्य अभिनेत्री हैं। आदि पिनिसेट्टी एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका में नज़र आएंगे, जबकि हर्षाली मल्होत्रा का किरदार भावनात्मक रूप से खास बताया जा रहा है। 
 
फिल्म की तकनीकी टीम भी बेहतरीन है। बालकृष्ण की दमदार मौजूदगी, बोयपति श्रीनु की मास अपील वाली प्रस्तुति और थमन के रोमांचक संगीत के साथ अखंडा 2: थांडवम एक भव्य सिनेमाई और भक्ति अनुभव बनने जा रही है। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।
