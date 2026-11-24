बिना किसी कट के पास हुई सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया', सेंसर बोर्ड ने दिया UA 13+ सर्टिफिकेट

सूरज बड़जात्या की फिल्मों में आमतौर पर पारिवारिक मनोरंजन और साफ-सुथरी कहानियों की झलक मिलती है। लेकिन उनकी नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' इस बार एक अलग वजह से चर्चा में है। आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ अभिनीत इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने UA 13+ सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में एक भी कट लगाने को नहीं कहा है।

फिल्म को 17 नवंबर को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली है। यह 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बोर्ड ने फिल्म के किसी भी दृश्य को हटाने या उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं समझी। सूरज बड़जात्या की पारिवारिक फिल्मों को आमतौर पर U सर्टिफिकेट मिलता रहा है। ऐसे में उनकी इस फिल्म को UA 13+ मिलना थोड़ा अलग है।





बड़जात्या की तीसरी सबसे लंबी फिल्म

'ये प्रेम मोल लिया' की अवधि 173 मिनट यानी 2 घंटे 53 मिनट है। यह सूरज बड़जात्या के निर्देशन करियर की तीसरी सबसे लंबी फिल्म होगी।

इस मामले में उनकी सबसे लंबी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' है, जिसकी अवधि 3 घंटे 13 मिनट थी। वहीं, उनकी पहली निर्देशित फिल्म 'मैंने प्यार किया' 3 घंटे 4 मिनट लंबी थी।

टिकटों की कीमतों को लेकर भी चर्चा

फिल्म की रिलीज से पहले टिकटों की कीमतों को लेकर भी एक खबर सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स (YRF) ने सिनेमाघरों को 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' वाली टिकट प्राइसिंग व्यवस्था अपनाने के लिए कहा है। यानी दर्शकों को सामान्य श्रेणी की टिकट कीमतों पर फिल्म देखने का मौका मिलेगा।

दो परिवारों की कहानी है 'ये प्रेम मोल लिया'

राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा और स्वानंद किरकिरे भी नजर आएंगे। फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है।

कहानी एक ऐसे शख्स की है, जो अपने पूरे परिवार के साथ पत्नी के घर रहने पहुंच जाता है। इसके बाद दो परिवार एक ही छत के नीचे आते हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है।

'ये प्रेम मोल लिया' आयुष्मान खुराना, शरवरी और सूरज बड़जात्या की पहली साथ में की गई फिल्म है। वहीं, सूरज बड़जात्या की यह 2022 में आई 'ऊंचाई' के बाद पहली निर्देशित फिल्म है। 'ऊंचाई' के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था।