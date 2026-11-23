गनमास्टर G9 मूवी प्रिव्यू: शांत डेयरी मालिक या खूंखार शिकारी? अपारशक्ति खुराना के विलेन अवतार से भिड़ेंगे इमरान हाशमी

गनमास्टर G9 मूवी प्रिव्यू: शांत डेयरी मालिक या खूंखार शिकारी? अपारशक्ति खुराना के विलेन अवतार से भिड़ेंगे इमरान हाशमी

बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक पुरानी तिकड़ी की वापसी की जबरदस्त चर्चा है। साल 2026 में 'आवारापन 2' जैसी बड़ी सफलता का स्वाद चखने के बाद इमरान हाशमी अब अपने सबसे पसंदीदा जॉनर, एक्शन, रोमांस और चार्टबस्टर म्यूजिक, के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का नाम है 'गनमास्टर G9' (Gunmaaster G9), जो 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी 'ईश्वर' (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है। ईश्वर एक ऐसा शख्स है जो अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़कर एक डेयरी फार्म चलाता है और अपनी पत्नी आरती (जेनेलिया देशमुख) के साथ सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन अपराध की दुनिया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। जब शहर के खूंखार अपराधी देसू (अपारशक्ति खुराना) की नजर उसके परिवार और करीबियों पर पड़ती है, तो शांत दिखने वाला ईश्वर मजबूरन अपने पुराने अवतार में लौट आता है। इसके बाद शुरू होता है गोलियों, धोखे और बदले का एक ऐसा खेल, जो भयानक हो जाता है।

स्टारकास्ट और किरदारों का नया रूप

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कास्टिंग है, जहां हर कलाकार कुछ नया करता दिख रहा है:

इमरान हाशमी: फिल्म में मुख्य भूमिका यानी ईश्वर के किरदार में हैं। उनका इंटेंस लुक और एक्शन अवतार उनके पुराने फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है।

फिल्म में मुख्य भूमिका यानी ईश्वर के किरदार में हैं। उनका इंटेंस लुक और एक्शन अवतार उनके पुराने फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। जेनेलिया देशमुख: इमरान के अपोजिट आरती की भूमिका में हैं। बड़े पर्दे पर यह पहला मौका है जब इमरान और जेनेलिया की जोड़ी एक साथ रोमांस करती नजर आएगी।

इमरान के अपोजिट आरती की भूमिका में हैं। बड़े पर्दे पर यह पहला मौका है जब इमरान और जेनेलिया की जोड़ी एक साथ रोमांस करती नजर आएगी। अपारशक्ति खुराना: इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज अपारशक्ति हैं। अब तक अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और सहज किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अपारशक्ति पहली बार एक बेहद क्रूर और नेगेटिव किरदार (देसू) में दिखेंगे।

डायरेक्टर और विजन: आदित्य दत्त की वापसी

फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है, जिन्हें 'आशिक बनाया आपने', 'टेबल नंबर 21' और 'कमांडो 3' जैसी तेज रफ्तार और सस्पेंस भरी फिल्मों के लिए जाना जाता है। दीपक मुकुट, संगीता अहीर और हुनर मुकुट द्वारा निर्मित इस फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) से 'A' (एडल्ट) सर्टिफिकेट मिला है, जिससे साफ है कि फिल्म में एक्शन और ड्रामा बिना किसी कट के अपने रॉ रूप में देखने को मिलेगा।

संगीत: हिमेश रेशमिया और बप्पी दा का जादू

जब इमरान हाशमी की फिल्म हो और संगीत हिमेश रेशमिया का हो, तो उम्मीदें अपने आप सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। फिल्म के गाने पहले ही म्यूजिक चार्ट्स पर अपनी जगह बना चुके हैं। एल्बम में हिमेश रेशमिया और असीस कौर की आवाज में रोमांटिक ट्रैक 'अफसाना बनाया आपने' और अकासा का गाया 'दर्द-ए-दिल दर्द-ए-जिगर' पुराने दौर की याद दिलाते हैं। इसके अलावा, फिल्म में दिवंगत संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के मशहूर गाने 'मौसम है गाने का' को एक नए और जोशीले अंदाज में रीक्रिएट कर प्रमोशनल टाइटल ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

फिल्म से जुड़े कुछ रोचक ट्रिविया (Interesting Trivia)

20 साल बाद ऐतिहासिक पुनर्मिलन: साल 2005 में आई सुपरहिट फिल्म 'आशिक बनाया आपने' और 2066 में आई 'दिल दिया है' के ठीक 20 साल बाद इमरान हाशमी, निर्देशक आदित्य दत्त और संगीतकार हिमेश रेशमिया की तिकड़ी एक साथ किसी फिल्म पर काम कर रही है।

मिथुन चक्रवर्ती से खास कनेक्शन: फिल्म का टाइटल 'गनमास्टर G9' दरअसल 1979 की सुपरहिट जासूसी फिल्म 'सुरक्षा' और 1981 की 'वारदात' में मिथुन चक्रवर्ती के निभाए आइकॉनिक सीक्रेट एजेंट किरदार 'गनमास्टर G9' को एक ट्रिब्यूट है।

बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश: 27 नवंबर को 'गनमास्टर G9' की सीधी टक्कर सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी आयुष्मान खुराना और शरवरी की पारिवारिक फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' से होने जा रही है।