सारा तेंदुलकर और राजवीर देओल की शादी की खबरों में कितना दम? सामने आया बड़ा सच

सारा तेंदुलकर और राजवीर देओल की शादी की खबरों में कितना दम? सामने आया बड़ा सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दोनों की शादी की खबरों ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सारा के करीबी सूत्र ने चुप्पी तोड़ी है। सूत्र ने इन खबरों को बेबुनियाद बताते हुए साफ किया है कि सारा और राजवीर एक-दूसरे से कभी मिले तक नहीं हैं।

शादी की खबरों पर क्या है सच्चाई?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सारा के करीबी सूत्र ने उनकी शादी को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है। सूत्र ने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। सारा और राजवीर की अब तक मुलाकात भी नहीं हुई है। सारा फिलहाल सिंगल हैं और अपने काम पर ध्यान दे रही हैं।

सूत्र ने यह भी कहा कि इस तरह की अटकलें बेवजह हैं और परेशान करने वाली हैं। सारा खुद इन खबरों पर प्रतिक्रिया देने की संभावना नहीं रखतीं, क्योंकि वह गरिमापूर्ण और शालीन तरीके से अपनी निजी जिंदगी को संभालना पसंद करती हैं।

अपनी शादी को लेकर क्या सोचती हैं सारा?

सारा तेंदुलकर पहले भी शादी को लेकर अपने विचार साझा कर चुकी हैं। उन्होंने अपने भाई अर्जुन तेंदुलकर की शादी को अपने लिए एक तरह का अनुभव बताया था। वोग को दिए इंटरव्यू में सारा ने कहा था कि भाई की शादी उनके लिए अपनी भविष्य की शादी की तैयारी का एक ट्रायल राउंड जैसी थी।

उन्होंने कहा था कि इस अनुभव से उन्हें समझ आया कि अपनी शादी में वह क्या चाहेंगी और किन चीजों से बचना पसंद करेंगी।

सारा का नाम अक्सर क्रिकेटर शुभमन गिल से भी जोड़ा जाता है। सारा तेंदुलकर सचिन और अंजलि तेंदुलकर की बड़ी संतान हैं, जबकि राजवीर देओल सनी देओल और पूजा देओल के बेटे हैं।

राजवीर की भी एक फिल्म रिलीज हो चुकी है और वे बॉलीवुड में अपने करियर को संवारने पर ध्यान दे रहे हैं।