धर्मेन्द्र को गए एक साल, फिर भी सोशल मीडिया पर जिंदा हैं 'गरम धरम', एक कसक जो आज भी बाकी है

24 नवंबर 2026। देखते ही देखते एक साल गुजर गया। धर्मेन्द्र को इस दुनिया से विदा हुए एक साल हो गया। वक्त आगे बढ़ता रहा, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन हिंदी सिनेमा के इस दिलदार सितारे की यादें कहीं ठहरी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब पर्दे पर अपनी मुस्कान, दमदार आवाज और बेबाक अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेन्द्र हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। मगर सच यही है कि कुछ कलाकार पर्दे से उतरने के बाद भी दिलों से कभी विदा नहीं होते। धर्मेन्द्र उन्हीं में से एक हैं।

बीते एक साल में सोशल मीडिया पर धर्मेन्द्र की यादें लगातार लौटती रहीं। कभी उनकी किसी पुरानी फिल्म का दृश्य सामने आ गया, कभी किसी इंटरव्यू में कही उनकी कोई बात लोगों को फिर से सुनाई दी। कभी उनके किस्से चर्चा में रहे तो कभी उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो और संदेश लोगों ने देखे। उनके बोलने का अंदाज, चेहरे की मासूम मुस्कान, शरारत और जिंदगी को लेकर उनका नजरिया लोगों को फिर उसी धर्मेन्द्र के करीब ले जाता रहा, जिसे वे बरसों से प्यार करते आए थे।

यह भी दिलचस्प है कि धर्मेन्द्र की यादें सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों से एक अलग तरह का रिश्ता बनाया था। कभी अपने खेत-खलिहान की झलक दिखाते, कभी जिंदगी की छोटी-छोटी बातों पर अपने विचार साझा करते तो कभी अपने पुराने दिनों को याद करते। उनकी बातें किसी बड़े सितारे के उपदेश जैसी नहीं, बल्कि परिवार के किसी अपने सदस्य की सहज बातचीत जैसी लगती थीं। शायद यही वजह थी कि उनके वीडियो और संदेश लोगों को इतने अपने लगते थे।

उनके प्रशंसक तो उन्हें याद करते ही रहे, उनके साथ काम कर चुके कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी समय-समय पर धर्मेन्द्र से जुड़ी यादें साझा कीं। किसी के लिए वे शानदार सह-कलाकार थे, किसी के लिए दोस्त और किसी के लिए प्रेरणा। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी गर्मजोशी थी, जो लोगों को उनसे जोड़ती थी। 'गरम धरम' नाम के पीछे भी एक ऐसा ही इंसान था, जिसके भीतर संवेदनशीलता, अपनापन और जिंदगी के प्रति गहरा लगाव था।

लेकिन इस एक साल में धर्मेन्द्र को याद करते हुए एक कसक भी बार-बार सामने आई। इसी दौरान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई। हिंदी सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से धर्मेन्द्र का नाम जुड़ना स्वाभाविक अपेक्षा थी। आखिर उन्होंने कई दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपना जीवन दिया। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और भावनात्मक भूमिकाओं में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता का दायरा भी ऐसा रहा, जो पीढ़ियों तक फैला।

धर्मेन्द्र पुरस्कारों के मामले में हमेशा कुछ बदकिस्मत ही रहे। उनके हिस्से में दर्शकों का बेशुमार प्यार आया, शानदार फिल्में आईं और एक ऐसा स्टारडम मिला, जिसका सपना हर कलाकार देखता है। लेकिन उनके योगदान के अनुपात में बड़े सम्मानों को लेकर हमेशा एक सवाल बना रहा। इस बार भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई, मगर यह सम्मान धर्मेन्द्र को नहीं मिला। उनके चाहने वालों के लिए यह निराशा की बात रही। यह सवाल भी उठा कि जिस कलाकार ने हिंदी सिनेमा को इतना कुछ दिया, उसके योगदान का सम्मान करने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता था।

बहरहाल, पुरस्कार किसी कलाकार की महानता का अंतिम पैमाना नहीं होते। धर्मेन्द्र के मामले में तो यह बात और भी सच लगती है। उनकी फिल्मों को आज भी देखा जाता है, उनके संवाद आज भी दोहराए जाते हैं और उनकी मौजूदगी से जुड़े किस्से आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आते हैं। किसी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि उसके जाने के एक साल बाद भी लोग उसे उसी आत्मीयता से याद कर रहे हों?

धर्मेन्द्र की जिंदगी और उनका सिनेमा हमें याद दिलाते हैं कि लोकप्रियता केवल पर्दे पर निभाए गए किरदारों से नहीं मिलती। इसके लिए इंसान का व्यक्तित्व भी उतना ही मायने रखता है। धर्मेन्द्र ने पर्दे पर न जाने कितने किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में वे अपने सहज और जमीन से जुड़े अंदाज के कारण लोगों के दिलों में जगह बना पाए।

24 नवंबर को उनके जाने का एक साल पूरा हो जाएगा। कैलेंडर में यह एक तारीख भर है, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए यह उस दिन की याद है जब सिनेमा का एक अपना-सा चेहरा हमेशा के लिए ओझल हो गया था।

आज धर्मेन्द्र हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के दृश्य हैं, उनकी आवाज है, उनके किस्से हैं और सोशल मीडिया पर बिखरी उनकी यादें हैं। शायद इसी को किसी कलाकार का अमर होना कहते हैं। धर्मेन्द्र को गए एक साल हो गया, मगर 'गरम धरम' का जादू अब भी बरकरार है।