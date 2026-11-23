नॉर्थ अमेरिका में दिखा नमित मल्होत्रा की 'रामायण' का दबदबा, 29 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बनाया नया रिकॉर्ड

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। निर्माता नमित मल्होत्रा और रॉकिंग स्टार यश द्वारा निर्मित तथा नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है।

रणबीर कपूर, यश, साईं पल्लवी और रवि दुबे जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) के बॉक्स ऑफिस पर 29 मिलियन डॉलर (करीब 245 करोड़ रुपये) से अधिक की कमाई कर ली है। इस शानदार आंकड़े के साथ ही 'रामायण' नॉर्थ अमेरिका में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

'धुरंधर 2' और 'RRR' जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे

5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'रामायण' ने अपनी रिलीज़ के महज 18 दिनों के भीतर ही यह करिश्मा कर दिखाया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका के बाजार में तीसरे वीकेंड पर भी फिल्म की पकड़ बेहद मजबूत बनी रही। 29 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए इसने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (28.64 मिलियन डॉलर) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। इससे पहले यह फिल्म एसएस राजामौली की ऑस्कर विजेता फिल्म 'RRR' और कई हालिया हॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन को भी पछाड़ चुकी है।

ग्लोबल स्टेज पर भारतीय संस्कृति और विजन की जीत

प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस और ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कंपनी डीनेग (DNEG) के सहयोग से बनी इस फिल्म की सफलता को वैश्विक मंच पर भारतीय कहानी कहने की कला की बड़ी जीत माना जा रहा है। हंस जिमर और ए.आर. रहमान के विश्वस्तरीय संगीत, भव्य विजुअल्स और भारतीय संस्कृति की गहराई ने न केवल प्रवासी भारतीयों, बल्कि विदेशी दर्शकों को भी सिनेमाघरों तक खींचा है।

फिल्म में भगवान श्रीराम के किरदार में रणबीर कपूर, रावण की भूमिका में यश, माता सीता के रूप में साईं पल्लवी और लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे के अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों से भरपूर सराहना मिल रही है। नमित मल्होत्रा का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट साबित करता है कि यदि भारतीय पौराणिक गाथाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक और भव्यता के साथ पेश किया जाए, तो वे दुनिया के किसी भी कोने में सफलता के नए मानक गढ़ सकती हैं।