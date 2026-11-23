'कोई मिल गया' के 'बिट्टू सरदार' ने रचाई शादी, डॉक्टर प्रभजोत चावला संग लिए सात फेरे, देखें खूबसूरत तस्वीरें

साल 2003 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की सुपरहिट फिल्म 'कोई मिल गया' तो हर किसी को याद होगी। इस फिल्म में ऋतिक के नन्हे और प्यारे दोस्त 'बिट्टू सरदार' का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट अब बड़े हो चुके हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं।

हम बात कर रहे हैं अभिनेता अनुज पंडित शर्मा की, जिन्होंने अपनी लेडी लव डॉ. प्रभजोत चावला के साथ शादी रचा ली है। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें सामने आते ही फैंस के बीच 90 और 2000 के दशक की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं।

हिंदू और सिख रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ विवाह

अनुज पंडित शर्मा और डॉ. प्रभजोत चावला की यह शादी बेहद निजी समारोह में संपन्न हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। इस खास मौके की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि जोड़े ने दोनों परिवारों की परंपराओं का सम्मान करते हुए हिंदू और सिख दोनों रीति-रिवाजों से शादी की।





एक तरफ जहां दोनों ने पवित्र अग्नि के चारों ओर हिंदू परंपरा के अनुसार सात फेरे लिए, वहीं दूसरी तरफ गुरुद्वारे में जाकर सिख मर्यादा के साथ विवाह के आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए।

दूल्हा-दुल्हन के शाही अंदाज ने जीता दिल

अभिनेता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस खास दिन की झलकियां फैंस के साथ साझा की हैं। शादी के जोड़े में दोनों बेहद आकर्षक नजर आ रहे थे। अनुज ने इस खास दिन के लिए ऑफ-व्हाइट रंग की कढ़ाईदार शेरवानी चुनी, जिसमें वे बेहद डैशिंग लग रहे थे। वहीं, उनकी दुल्हनिया डॉ. प्रभजोत चावला पारंपरिक लाल रंग के ब्राइडल लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं।

कौन हैं अनुज की दुल्हनिया डॉ. प्रभजोत चावला?

ग्लैमर की दुनिया से दूर रहने वाली डॉ. प्रभजोत चावला पेशे से एक हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक, वे एक हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म की संस्थापक हैं और फिटनेस के क्षेत्र में काफी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

'बिट्टू सरदार' से लेकर लेखन तक का सफर

अनुज पंडित शर्मा के करियर पर नजर डालें तो 'कोई मिल गया' में 'बिट्टू सरदार' की भूमिका ने उन्हें रातों-रात घर-घर में मशहूर कर दिया था। इसी साल वे हॉरर फिल्म 'डरना मना है' में भी नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने 'से सलाम इंडिया' (2007) और 'टोटल सियापा' (2014) जैसी फिल्मों में काम किया। 'टोटल सियापा' में उन्होंने अभिनेत्री यामी गौतम के भाई 'मानव' का किरदार निभाया था।

फिल्मों के अलावा अनुज ने छोटे पर्दे पर भी अपनी खास पहचान बनाई। टीवी शो 'परवरिश सीजन 2' में जोगिंदर 'जोगी' खुराना और कॉमेडी सीरियल 'आदत से मजबूर' (2017-2018) में 'सनी' के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में कदम रखते हुए उन्होंने साल 2021 में डिज्नी+ हॉटस्टार की शॉर्ट-फॉर्म कॉमेडी वेब सीरीज 'बामिनी एंड बॉयज' में 'उत्पल' की भूमिका निभाई। इसके अलावा वे ज़ी म्यूजिक कंपनी के गाने 'मेरी हीरिये' (कनिका कपूर के साथ) और 'तेरे वास्ते' जैसे म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुके हैं।

अभिनय के साथ-साथ अनुज अब स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हाथ आजमा रहे हैं। वे जल्द ही आगामी प्रोजेक्ट 'कॉमन आदमी' में नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में वे एक्टिंग करने के साथ-साथ इसके लेखक भी हैं। खुशाल एस. राठौड़ के निर्देशन में बन रहे इस प्रोजेक्ट में रितुपर्णा सेनगुप्ता, सोनाली कुलकर्णी, बृजेंद्र काला और अलका अमीन जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे।