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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर

रामायण हिट है या फ्लॉप: यह बताने की इतनी जल्दी क्यों? 2000 से 4000 करोड़ के बजट की चर्चाओं में कितना सच!

रामायण हिट है या फ्लॉप: यह बताने की इतनी जल्दी क्यों? 2000 से 4000 करोड़ के बजट की चर्चाओं में कितना सच
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (18:01 IST)
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रामायण हिट है या फ्लॉप: यह बताने की इतनी जल्दी क्यों? 2000 से 4000 करोड़ के बजट की चर्चाओं में कितना सच
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' इन दिनों सिर्फ अपने भव्य निर्माण और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ही चर्चा में नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। कोई फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहा है तो कोई इसके बजट और कमाई का हिसाब लगाकर अभी से फ्लॉप होने की भविष्यवाणी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस बहस में सबसे ज्यादा भ्रम फिल्म के बजट को लेकर दिखाई दे रहा है। कहीं इसे 2,000 करोड़ रुपये की फिल्म बताया जा रहा है तो कहीं बजट 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया है।
 
लेकिन क्या वास्तव में फिल्म का बजट इतना है? क्या सात दिनों की कमाई के आधार पर इसके भविष्य का फैसला किया जा सकता है? और क्या बॉक्स ऑफिस के आंकड़े किसी फिल्म की सफलता या असफलता की पूरी कहानी बताते हैं? इन सवालों पर थोड़ा ठहरकर विचार करने की जरूरत है।
 

1500 करोड़ रुपये है पहले पार्ट का बजट, 4000 करोड़ की चर्चा कहां से?

सबसे पहले फिल्म के बजट को लेकर फैली गलतफहमी दूर करना जरूरी है। 'रामायण' के पहले पार्ट का बजट प्रचार सहित करीब 1,500 करोड़ रुपये है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फिल्म को 2,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ रुपये तक की लागत वाली फिल्म बताया जा रहा है।
 
किसी बड़ी फिल्म के निर्माण, उसके प्रचार और उससे जुड़ी दूसरी चर्चाओं को एक साथ मिलाकर बजट के बारे में अलग-अलग आंकड़े पेश करना आसान है, लेकिन इससे वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आती। फिल्म के पहले पार्ट का बजट 1,500 करोड़ रुपये है तो बॉक्स ऑफिस का विश्लेषण भी इसी आधार पर होना चाहिए। बिना ठोस आधार के बजट को बढ़ाकर बताना न तो सही है और न ही इससे दर्शकों को फिल्म की वास्तविक व्यावसायिक स्थिति समझने में मदद मिलती है।
 
यह भी ध्यान रखना होगा कि 'रामायण' दो हिस्सों में बनाई जा रही है। इसलिए पहले पार्ट के बजट और पूरी परियोजना की लागत को एक ही मानकर चर्चा करना उचित नहीं होगा।
 

सात दिन में 934.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन, आंकड़े क्या कहते हैं?

अब बात करते हैं फिल्म की कमाई की। 'रामायण' ने रिलीज के शुरुआती सात दिनों में दुनियाभर में 934.55 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसके आंकड़े इस प्रकार हैं।
 
भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 511.10 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 611.05 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। विदेशों में फिल्म ने 323.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया। इस तरह भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये पहुंच गया।
 
ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ने शुरुआती सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन किया है। हालांकि, इन आंकड़ों को समझते समय नेट और ग्रॉस कलेक्शन के अंतर को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ग्रॉस कलेक्शन फिल्म के टिकटों की कुल बिक्री का आंकड़ा होता है, जबकि नेट कलेक्शन में टैक्स शामिल नहीं होता। इसके अलावा, टिकटों की बिक्री से हुई पूरी कमाई फिल्म के निर्माताओं तक नहीं पहुंचती। इसमें से सिनेमाघरों और दूसरे हिस्सेदारों का हिस्सा भी होता है।
 
इसलिए 934.55 करोड़ रुपये के कलेक्शन की तुलना सीधे 1,500 करोड़ रुपये के बजट से करके यह निष्कर्ष निकालना कि फिल्म कितनी सफल या असफल है, सही तरीका नहीं होगा।
 

दिवाली का असर, लेकिन फिल्म ने बाद में पकड़ी रफ्तार

फिल्म की शुरुआती कमाई को समझने के लिए उसकी रिलीज का समय भी देखना होगा। दिवाली से ठीक पहले फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची। ऐसे समय में दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहता है। इसका असर शुरुआती दिनों के कारोबार पर पड़ सकता है।
 
लेकिन किसी फिल्म का प्रदर्शन सिर्फ शुरुआती दिनों से तय नहीं होता। 'रामायण' ने इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी है। सात दिनों का कुल कलेक्शन इसी ओर इशारा करता है कि फिल्म को दर्शकों का साथ मिल रहा है।
 
अभी फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है। आने वाले दिनों में इसका प्रदर्शन कैसा रहता है, दर्शकों की दिलचस्पी कितनी बनी रहती है और वीकेंड पर कमाई किस स्तर तक पहुंचती है, ये सभी बातें इसके अंतिम बॉक्स ऑफिस नतीजे को प्रभावित करेंगी।
 

अभी कुछ और देशों में रिलीज होनी बाकी, फिर फैसला कैसे?

'रामायण' की बॉक्स ऑफिस यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। फिल्म को दुनिया के कुछ और देशों में रिलीज किया जाना है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजारों से होने वाली संभावित कमाई भी इसके कुल कारोबार में योगदान दे सकती है।
 
किसी फिल्म की सफलता का आकलन करने के लिए केवल पहले सप्ताह की कमाई देखना पर्याप्त नहीं है। उसे कितने समय तक सिनेमाघरों में दर्शक मिलते हैं, दूसरे सप्ताह में उसका प्रदर्शन कैसा रहता है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उसे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है, इन सबका महत्व है।
 
इसके साथ ही फिल्म के व्यावसायिक प्रदर्शन का अंतिम आकलन करते समय निर्माताओं को मिलने वाली वास्तविक कमाई, वितरण से जुड़े हिस्से और फिल्म के कुल खर्च को भी समझना होगा।
 

सोशल मीडिया के फैसलों से नहीं, बॉक्स ऑफिस की पूरी यात्रा से तय होगी सफलता

सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां हर किसी को अपनी राय रखने की आजादी है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब राय को तथ्य और अनुमान को अंतिम फैसला बनाकर पेश किया जाने लगता है। 'रामायण' के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
 
किसी को फिल्म का बजट 2,000 करोड़ रुपये लगता है तो कोई इसे 4,000 करोड़ रुपये की फिल्म बता रहा है। कोई शुरुआती आंकड़ों को देखकर इसे असफल मान रहा है तो कोई इसे पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर चुका है। जबकि हकीकत यह है कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस यात्रा अभी जारी है।
 
फिल्म के पहले पार्ट का बजट प्रचार सहित करीब 1,500 करोड़ रुपये है और सात दिनों में इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। ये दोनों महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, लेकिन इनसे अकेले फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का अंतिम फैसला नहीं किया जा सकता।
 
'रामायण' जैसी बड़ी फिल्म के मामले में थोड़ा इंतजार करना ही समझदारी है। बॉक्स ऑफिस पर उसकी पूरी यात्रा सामने आने दीजिए। दर्शकों का रुझान, आने वाले दिनों की कमाई और दुनियाभर में होने वाला कारोबार ही इसकी वास्तविक व्यावसायिक तस्वीर पेश करेंगे। फिलहाल इसे हिट या फ्लॉप बताने के बजाय इतना कहना ज्यादा उचित होगा कि फिल्म ने मजबूत शुरुआत की है और उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है।
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
एंटरटेनमेंट एडिटर एवं फिल्म समीक्षक | वेबदुनिया (Webdunia)   परिचय समय ताम्रकर हिंदी सिनेमा की गहरी समझ रखने वाले एक अनुभवी संपादक और फिल्म समीक्षक हैं। पिछले 19 वर्षों से 'वेबदुनिया' की संपादकीय टीम के अभिन्न अंग के रूप में, उन्होंने सिने पत्रकारिता में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वे वर्तमान में.... और पढ़ें
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