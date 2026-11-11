रामायण का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, मंगलवार को भी नहीं थमी रफ्तार, पहले हफ्ते में 430 करोड़ की ओर फिल्म

दिवाली की छुट्टियों का फायदा रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लगातार मिल रहा है। सोमवार को अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने मंगलवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। छठे दिन भी फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए मंगलवार के कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना दिया। खास बात यह है कि दिवाली के बाद भी दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ है और फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

फिल्म के हिंदी वर्जन ने मंगलवार को 75.03 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यह किसी मंगलवार को फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन बताया जा रहा है। सोमवार को दिवाली के मौके पर फिल्म ने 95 करोड़ रुपये की कमाई की थी। लगातार दो दिनों के इन आंकड़ों ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

छह दिनों में 345 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

'रामायण' ने रिलीज के पहले दिन गुरुवार को 47 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी। शुक्रवार को इसका कारोबार 38.25 करोड़ रुपये रहा। इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 53 करोड़ रुपये कमाए, जबकि रविवार को कलेक्शन 37 करोड़ रुपये रहा।

सोमवार को दिवाली के दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने 95 करोड़ रुपये का कारोबार किया। मंगलवार को भी 75.03 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

इस तरह फिल्म का हिंदी वर्जन छह दिनों में कुल 345.28 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि फिल्म को शुरुआती वीकेंड के साथ-साथ त्योहारों के दौरान भी दर्शकों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कलेक्शन हिंदी वर्जन के हैं और भारत के हैं।

गुजराती नववर्ष और दिवाली ने बढ़ाया कारोबार

फिल्म की कमाई में दिवाली की छुट्टियों का बड़ा योगदान माना जा रहा है। इसके अलावा मंगलवार को गुजराती नववर्ष के उत्सव का भी फिल्म को फायदा मिला। त्योहारों के इस माहौल में सिनेमाघरों में दर्शकों की आवाजाही बनी रही और इसका असर सीधे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर दिखाई दिया।

सोमवार को रिकॉर्ड कमाई के बाद मंगलवार को भी कारोबार का 75 करोड़ रुपये के पार रहना फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर सोमवार के बाद फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 'रामायण' ने इस धारणा को चुनौती दी है।

पहले हफ्ते में 430 करोड़ का आंकड़ा छूने की उम्मीद

छह दिनों में 345.28 करोड़ रुपये की कमाई के बाद अब फिल्म की नजर पहले हफ्ते के कुल कारोबार पर है। फिल्म के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए इसके विस्तारित पहले सप्ताह में लगभग 430 करोड़ रुपये की कमाई करने का अनुमान लगाया जा रहा है।

बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। ऐसे में फिल्म के कारोबार को एक बार फिर मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिवाली और भाई दूज के बीच छुट्टियों का माहौल सिनेमाघरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

रणबीर कपूर समेत इन कलाकारों ने निभाई अहम भूमिका

'रामायण' में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के कलाकारों में साई पल्लवी, यश, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह और रवि दुबे जैसे नाम भी शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि नमित मल्होत्रा इसके निर्माण से जुड़े हैं।

पौराणिक कथा पर आधारित इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता रही है। अब बॉक्स ऑफिस पर मिल रही प्रतिक्रिया ने फिल्म को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 'रामायण' विस्तारित पहले सप्ताह में 430 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाएगी? भाई दूज के दिन होने वाली कमाई इस दिशा में अहम साबित हो सकती है।