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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (11:32 IST)

हेमा मालिनी को नहीं थी 'रामायण' से ज्यादा उम्मीदें, फिल्म देखने के बाद बदली राय, VFX की जमकर की तारीफ

Hema Malini Ramayana Review
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (11:34 IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इस समय बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दर्शक ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हेमा मालिनी भी इस ग्रैंड विजुअल स्पेक्टेकल की प्रशंसक बन गई हैं। 
 
हेमा मालिनी ने फिल्म की स्टार कास्ट, इसकी प्रस्तुति और आधुनिक वीएफएक्स की जमकर तारीफ की है। फिल्म देखने के बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआत में उन्हें इस नई अनुकूलन से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं।
 
हेमा मालिनी ने लिखा, रामायण एक ऐसा पौराणिक महाकाव्य है जिसे सदियों से सुना और देखा जाता रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इसकी कहानी से भली-भांति परिचित है। ऐसे में इस कथा में बहुत ज्यादा बदलाव करने की गुंजाइश नहीं होती। इसी वजह से मैं बेहद कम उम्मीदों के साथ सिनेमाघर गई थी।
 
हालांकि, थियेटर में फिल्म देखने के बाद उनकी राय पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कहा कि फिल्म की भव्य प्रस्तुति और बेहतरीन तकनीकी काम ने उन्हें सुखद रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। हेमा मालिनी ने फिल्म में इस्तेमाल की गई आधुनिक तकनीकों की दिल खोलकर सराहना की। 
उन्होंने कहा कि फिल्म के माइंड-ब्लोइंग स्पेशल इफेक्ट्स इतने प्रभावी हैं कि वे दर्शक को तुरंत उस पौराणिक कालखंड में ले जाते हैं। सिनेमाघर में बैठे दर्शकों का उत्साह देखकर ऐसा लगता है मानो वे खुद उन घटनाओं के सहभागी बन रहे हों। उनके अनुसार, नए जमाने के स्पेशल इफेक्ट्स और तकनीकी नवाचारों ने इस अमर कहानी को प्रस्तुत करने के अंदाज को बिल्कुल नया और अद्भुत अनुभव बना दिया है।
 
फिल्म की विजुअल स्केल के साथ-साथ हेमा मालिनी ने इसकी स्टार कास्ट का भी विशेष जिक्र किया। रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में अपनी सौम्यता और गहराई से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। साई पल्लवी माता सीता के रूप में उनकी सादगी और स्क्रीन प्रेजेंस की हर तरफ सराहना हो रही है। यश लंकापति रावण के शक्तिशाली अवतार में यश का लुक और अभिनय बेहद प्रभावशाली है।
 
बॉक्स ऑफिस पर दिवाली धमाका
जहाँ एक तरफ फिल्म को समीक्षकों और बॉलीवुड दिग्गजों से तारीफें मिल रही हैं, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। दिवाली की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाते हुए फिल्म के हिंदी वर्जन ने शानदार कमाई की है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 95 करोड़ का कलेक्शन किया। 
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