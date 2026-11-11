शर्म आनी चाहिए आपको...', रामायण में साईं पल्लवी को फाइटर सीता दिखाने पर भड़के मुकेश खन्ना साईं पल्लवी की सीता पर मुकेश खन्ना का बड़ा हमला, बोले- रामायण में कभी लड़ाई नहीं करती थीं माता सीता

फिल्म 'रामायण' में साईं पल्लवी के सीता वाले किरदार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने सीता को युद्ध करते और राक्षसों से लड़ते दिखाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को यहां तक कह दिया कि 'शर्म आनी चाहिए आपको।' मुकेश का सवाल है कि क्या आधुनिक सोच और दर्शकों को खुश करने के लिए रामायण के मूल चरित्रों के साथ इस तरह की छूट ली जा सकती है?

मुकेश खन्ना ने अपने व्लॉग में फिल्म में सीता के चित्रण पर विस्तार से आपत्ति जताई। हालांकि, उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं और समीक्षाओं में सीता के किरदार को लेकर किए जा रहे दावों ने उन्हें हैरान कर दिया।

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने फिल्म में सीता को झांसी की रानी या आज की फिल्मों की एक्शन हीरोइनों की तरह लड़ते हुए दिखाए जाने पर सवाल उठाया था। मुकेश के मुताबिक, फिल्म में सीता को दो-तीन राक्षसों से मुकाबला करते, उन्हें मारते और लात चलाते हुए दिखाया गया है।

अभिनेता ने कहा कि यह बात उन्हें भी हैरान करने वाली लगी। उन्होंने इस चित्रण के बारे में जानकारी जुटाई और फिर वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।

'वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं है'

मुकेश खन्ना ने कहा कि उन्होंने जितना पढ़ा और समझा है, उसके मुताबिक सीता ने कभी किसी से युद्ध नहीं किया। वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी थीं। उन्होंने पति के प्रति अपने समर्पण का परिचय देते हुए 14 साल का वनवास स्वीकार किया था।

उन्होंने याद दिलाया कि राम ने अपने पिता दशरथ के कैकेयी को दिए वचन को पूरा करने के लिए वनवास जाने का फैसला किया था। इसमें राम की कोई व्यक्तिगत गलती नहीं थी, लेकिन सीता ने भी राजमहल के सुख छोड़कर उनके साथ वन में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने कभी राजसी सुख-सुविधाओं की मांग नहीं की।

मुकेश ने सवाल उठाया कि अगर सीता को एक योद्धा के रूप में दिखाया जा रहा है, तो फिर रावण द्वारा अपहरण किए जाने के समय उन्होंने उससे मुकाबला क्यों नहीं किया? उनके मुताबिक, सीता के मूल चरित्र को समझे बिना उन्हें फाइटर के रूप में पेश करना कहानी के साथ छेड़छाड़ है।

रामलीला का उदाहरण देकर भी जताई नाराजगी

मुकेश खन्ना ने कहा कि लोग बचपन से रामायण की कथाएं सुनते और देखते हुए बड़े हुए हैं। करीब डेढ़ महीने पहले उन्होंने खुद रामलीला देखी थी, जहां पूरा हॉल श्रद्धा के साथ बैठा था। ऐसे में अचानक रामायण में ऐसे दृश्य जोड़ना, जिनमें सीता को मार्शल आर्ट करते, तलवार चलाते और राक्षसों से लड़ते दिखाया जाए, उन्हें स्वीकार नहीं है। इसी नाराजगी में उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को निशाने पर लेते हुए कहा, 'शर्म आनी चाहिए आपको।'

सीता को फाइटर दिखाने के पीछे फेमिनिज्म?

मुकेश खन्ना ने सीता के इस चित्रण को आधुनिक विचारधारा और फेमिनिज्म से जोड़ने की कोशिश पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सीता को योद्धा के रूप में दिखाकर आज की महिलाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं मजबूत हैं, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रामायण की सीता अपने समय और अपने चरित्र की अलग पहचान रखती हैं। उन्हें आज की महिलाओं का प्रतिनिधि बनाकर पेश करना और उनकी कहानी में आधुनिक विचारों के हिसाब से बदलाव करना गलत है।

मुकेश के मुताबिक, रामायण में सीता का अपना अलग व्यक्तित्व और महत्व है। उन्हें आधुनिक महिला की छवि के अनुरूप ढालने के बजाय उनके मूल चरित्र को समझना जरूरी है।

बता दें कि फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में साईं पल्लवी ने सीता की भूमिका निभाई है। उनके किरदार को लेकर मुकेश खन्ना की यह टिप्पणी अब फिल्म के चित्रण और पौराणिक पात्रों के साथ रचनात्मक स्वतंत्रता लेने की बहस को एक नया मुद्दा दे रही है।