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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (11:56 IST)

पवन कल्याण की तीसरी शादी भी टूटी, 13 साल बाद पत्नी अन्ना कोनिडाला से हुए अलग

Pawan Kalyan Divorce
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (11:57 IST)
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आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पवन कल्याण और उनकी रूसी मूल की पत्नी अन्ना कोनिडाला ने शादी के 13 साल बाद एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। 
 
आधिकारिक रूप से जारी किए गए एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों ने यह कठिन फैसला आपसी सहमति, समझदारी और सम्मान के साथ लिया है। साउथ सिनेमा के पावर स्टार और राजनीति के प्रमुख चेहरे पवन कल्याण का यह फैसला उनके समर्थकों और प्रशंसकों के लिए काफी चौंकाने वाला है। 
 
आपसी सहमति से लिया फैसला
पवन कल्याण और अन्ना कोनिडाला की ओर से साझा किए गए बयान में साफ किया गया है कि भले ही उनका वैवाहिक संबंध खत्म हो रहा है, लेकिन उनके बीच का मानवीय रिश्ता और जिम्मेदारी बनी रहेगी। दोनों ने स्पष्ट किया कि शादी समाप्त होने के बाद भी वे अच्छे दोस्त बने रहेंगे। उनके दो बच्चों—बेटी पोलिना अंजना पवनोवा और बेटे मार्क शंकर पवनोविच—की खुशी और भलाई हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।   
जीवन के इस भावनात्मक और निजी बदलाव के दौर में, उन्होंने प्रशंसकों और मीडिया से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने का आग्रह किया है। बयान के अंत में दोनों ने उन सभी लोगों के प्रति आभार जताया, जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं।
 
तीन शादियां और तलाक 
पवन कल्याण की निजी जिंदगी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। अन्ना कोनिडाला से अलग होने की खबर के साथ ही उनका अतीत एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पवन कल्याण की पहली शादी साल 1997 में नंदिनी से हुई थी। हालांकि, यह शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और जल्द ही दोनों अलग रहने लगे। साल 2008 में कानूनी प्रक्रियाओं के बाद दोनों का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया।  
 
पहली शादी में समस्याओं के बीच, पवन कल्याण की मुलाकात 2000 के दशक में मॉडल और अभिनेत्री रेणु देसाई से हुई। कई सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने साल 2009 में औपचारिक रूप से शादी कर ली। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं—बेटा अकीरा नंदन और बेटी आध्या। हालांकि, मतभेदों के चलते यह रिश्ता भी 2012 में कानूनी तलाक पर खत्म हुआ।   
 
साल 2011 में फिल्म 'तीन मार' की शूटिंग के दौरान पवन कल्याण की मुलाकात रूस की मॉडल अन्ना लेज़नेवा से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और सितंबर 2013 में दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के दो बच्चे—पोलिना अंजना पवनोवा और मार्क शंकर पवनोविच हैं। 13 साल के लंबे साथ के बाद अब यह रिश्ता भी समाप्त हो गया है।   
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