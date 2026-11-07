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Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (14:51 IST)

बॉक्स ऑफिस: ‘रामायण’ ने दो दिनों में कमाए इतने करोड़ रुपये; प्री-दिवाली के असर के बाद अब त्योहार पर बड़े उछाल की तैयारी

बॉक्स ऑफिस: ‘रामायण’ ने दो दिनों में कमाए इतने करोड़ रुपये; प्री-दिवाली के असर के बाद अब त्योहार पर बड़े उछाल की तैयारी
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (14:55 IST)
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रणबीर कपूर और यश अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ के हिंदी संस्करण ने अपने शुरुआती दो दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 85.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज कर लिया है। गुरुवार को 47 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के बाद शुक्रवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई और इसने 38.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। ये कलेक्शन हिंदी वर्जन के हैं और भारत के नेट कलेक्शन है। पहले दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 155 करोड़ रुपये रहा था। 
 
सरसरी तौर पर देखने पर भले ही कुछ लोगों को यह आंकड़े सामान्य या उम्मीद से थोड़े कम लगें, लेकिन फिल्म कारोबार के जानकारों और जमीनी हकीकत को समझने वालों के लिए यह प्रदर्शन बिल्कुल उम्मीदों के अनुरूप है।
 

प्री-दिवाली का असर: सिनेमाघरों से दूर खरीदारी में व्यस्त दर्शक   

फिल्म समीक्षकों और बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि इस समय कलेक्शन कम दिखने की सबसे बड़ी और स्वाभाविक वजह ‘प्री-दिवाली पीरियड’ (दिवाली से ठीक पहले का समय) है।   ऐतिहासिक रूप से बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को देखें तो दिवाली के ठीक पहले के दिन सिनेमा कारोबार के लिहाज से पूरे साल के सबसे कमजोर दिनों में गिने जाते हैं। 
 
इस दौरान आम जनता, परिवार और युवा वर्ग त्योहार की तैयारियों, घरों की साफ-सफाई, बाजार में खरीदारी और यात्राओं में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंचने वाले दर्शकों की तादाद सीमित हो जाती है। इसके बावजूद, शुक्रवार के इवनिंग और नाइट शोज़ में अपेक्षा से बेहतर रुझान और ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, जिसने गिरावट को काफी हद तक संभाल लिया।   

दो दिनों का आधिकारिक कलेक्शन (हिंदी संस्करण - Nett BOC)   
  • गुरुवार (Day 1): 47.00 करोड़ रुपये
  • शुक्रवार (Day 2): 38.25 करोड़ रुपये  
  • कुल 2-दिवसीय कलेक्शन: 85.25 करोड़ रुपये
 

वीकेंड और त्योहार का गणित: लक्ष्मी पूजन के बाद महा-विस्फोट की उम्मीद

ट्रेड पंडितों की नजरें अब शनिवार (छोटी दिवाली) और रविवार के कारोबार पर टिकी हैं:
  • शनिवार (छोटी दिवाली): वीकेंड की शुरुआत होने के चलते शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले आंकड़ों में अच्छा सुधार देखने की उम्मीद है।   
  • विवार (दिवाली व लक्ष्मी पूजन): रविवार के दिन दोपहर तक तो फुटफॉल बेहतर रह सकता है, लेकिन शाम और रात के शोज़ में पारंपरिक रूप से बड़ी सुस्ती दर्ज होना तय है, क्योंकि इस दौरान पूरा देश शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन और दिवाली उत्सव में व्यस्त रहेगा।
 

असली खेल सोमवार से शुरू होगा

फिल्म व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, ‘रामायण’ के बॉक्स ऑफिस का असली और ऐतिहासिक उछाल सोमवार से बुधवार के बीच देखने को मिलेगा। जैसे ही दिवाली की पूजा और घरेलू व्यस्तताएं समाप्त होंगी और त्योहारी छुट्टियां शुरू होंगी, वैसे ही दर्शक सिनेमाघरों की ओर टूट पड़ेंगे। माना जा रहा है कि अनुकूल माउथ-पब्लिसिटी के चलते सोमवार से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेज यू-टर्न लेगी और कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है।
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