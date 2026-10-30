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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (14:19 IST)

रिलीज से पहले ही ‘रामायण’ का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, एडवांस बुकिंग 17 करोड़ पार

Ramayana Part 1
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (14:21 IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित पौराणिक फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिवाली के शुभ अवसर पर 5 नवंबर को रिलीज हो रही इस महागाथा को लेकर देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 
 
फिल्म की एडवांस बुकिंग की शुरुआत होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। रिलीज में महज कुछ ही दिन शेष हैं और फिल्म ने एडवांस टिकट बिक्री के मामले में 17 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। 
Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अब तक 6,780 शो के जरिए 3.33 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर 17.08 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज कर लिया है। यदि ब्लॉक्ड सीट्स को हटा दें, तो भी शुद्ध एडवांस कलेक्शन 14.23 करोड़ रुपये बैठता है।
 
हिंदी बेल्ट का एकतरफा कब्जा
'रामायण' की एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा के दर्शकों का रहा है। कुल कमाई में अकेले हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी करीब 83 फीसदी है, जो लगभग 14.17 करोड़ रुपये की बनती है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी फिल्म को लेकर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है:
 
  • हिंदी: 14.17 करोड़ रुपये (83%)
  • कन्नड़: 2.36 करोड़ रुपये (14%)
  • तेलुगु: 49.69 लाख रुपये 
  • तमिल: 5.49 लाख रुपये 
 
दर्शकों की भारी मांग को देखते हुए सिनेमाघरों ने शो की संख्या में तेजी से इजाफा किया है। हाल ही में 398 नए शो जोड़कर कुल शो की संख्या 6,382 से बढ़ाकर 6,780 कर दी गई है।
 
देश के प्रमुख महानगरों में फिल्म को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है। दिल्ली-एनसीआर सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जहां से 41,115 टिकटों के साथ 3.05 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर, बेंगलुरु में एडवांस बुकिंग की रफ्तार सबसे तेज दर्ज की गई है। शहर ने 16 प्रतिशत की दैनिक बढ़त के साथ 2.85 करोड़ की कमाई की है और 49,500 से अधिक टिकट बेचे हैं। 
 
हाल ही में 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में आयोजित फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों और दर्शकों की ओर से शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन, भव्य विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीन्स और संगीत की जमकर सराहना की जा रही है। 
भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के अभिनय ने कई दर्शकों को भावुक कर दिया, जबकि रावण के शक्तिशाली किरदार में केजीएफ स्टार यश ने पूरी महफिल लूट ली। कई विदेशी समीक्षकों ने इसकी भव्यता की तुलना हॉलीवुड की कालजयी फिल्म 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' से की है।
 
नमित मल्होत्रा की 'प्राइम फोकस', 'DNEG' और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' के सह-निर्माण में बनी इस फिल्म में साई पल्लवी (सीता), सनी देओल (हनुमान) और रवि दुबे (लक्ष्मण) मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का पहला भाग इस दिवाली पर रिलीज हो रहा है। 
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