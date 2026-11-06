4000 करोड़ की 'रामायण' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्म मानी जा रही नितेश तिवारी की 'रामायण' दिवाली के पावन अवसर पर 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता) और यश (रावण) के अभिनय से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों की ओर से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

हालाँकि, जिस बड़े पैमाने और बजट पर इस फिल्म का निर्माण और प्रचार किया गया था, उस हिसाब से इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए हैं।

वर्ल्डवाइड 127.50 करोड़ की ओपनिंग, फिर भी छूटा टॉप-15 का साथ

हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर्स के ग्लोबल बैकअप और दुनियाभर में रिकॉर्ड 70,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बावजूद, 'रामायण' ने पहले दिन दुनिया भर से 127.50 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। आमतौर पर किसी भी भारतीय फिल्म के लिए 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना ऐतिहासिक माना जाता है, लेकिन 'रामायण' के विशाल बजट और वैश्विक स्तर के प्रचार को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे थोड़ा सुस्त मान रहे हैं।

इस कलेक्शन के साथ फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की सूची में 16वें स्थान पर रही है। यह फिल्म 'जवान' (129 करोड़) और 2023 में आई फिल्म 'अदिपुरुष' (128 करोड़) के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को भी तोड़ने से चूक गई।

हिंदी में पकड़ मजबूत

भारत में फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी बेल्ट से आया।

हिंदी: 47.50 करोड़ रुपए (Net)

कन्नड़: 7.25 करोड़ रुपए (Net)

तेलुगु: 6.00 करोड़ रुपए (Net)

तमिल: 2.60 करोड़ रुपए (Net)

मलयालम: 1.50 करोड़ रुपए (Net)

इंडस्ट्री विश्लेषकों के लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कन्नड़ भाषा का रहा। 'रावण' का किरदार निभा रहे रॉकस्टार यश की दक्षिण भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इसके बावजूद, कन्नड़ संस्करण ने केवल 7.25 करोड़ की ओपनिंग ली—जो यश की पिछली सुपरहिट फिल्मों (KGF Chapter 2 और Toxic) के पहले दिन के कलेक्शन का महज एक-तिहाई है।

ओवरसीज मार्केट में 5.5 मिलियन डॉलर की कमाई

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को मिली अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन काउंट के बावजूद विदेशी बाजारों से पहले दिन लगभग 5.5 मिलियन डॉलर (लगभग 46 करोड़ रुपए ) का कारोबार हुआ। इसमें नॉर्थ अमेरिका में हुए पेड प्रिव्यू से मिले 1.5 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं। ट्रेड विश्लेषकों का मानना था कि व्यापक प्रचार के दम पर फिल्म आसानी से 10 मिलियन डॉलर का विदेशी आंकड़ा पार करेगी, लेकिन यह वहां भी गति नहीं पकड़ सकी।

प्रभास स्टारर 'अदिपुरुष' को अपनी कमजोर स्क्रिप्ट और विजुअल इफेक्ट्स के कारण कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, फिर भी उसने ओपनिंग डे पर 'रामायण' से बेहतर फुटफॉल दर्ज किया था। इसके विपरीत, नितेश तिवारी की 'रामायण' को दर्शकों द्वारा इसके विजुअल इफेक्ट्स, संगीत और स्टार कास्ट के अभिनय के लिए सराहा जा रहा है।

फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि फिल्म को मिले सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ का फायदा इसे 4 दिनों के लंबे दिवाली वीकेंड के दौरान मिलेगा। यदि शनिवार और रविवार को दर्शकों की संख्या में उछाल आता है, तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत वापसी कर सकती है।

दो भागों में आ रही है 'रामायण'

प्राइम फोकस स्टूडियोज, DNEG और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी इस भव्य फ्रेंचाइजी को दो भागों में प्लान किया गया है। पहला भाग 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुआ है, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2028 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।