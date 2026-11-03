रणबीर कपूर की 'रामायण' ने एडवांस बुकिंग में मचाया धमाल, भारत से लेकर अमेरिका तक दिखा फिल्म का जलवा

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण: पार्ट वन' की रिलीज का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत में एडवांस बुकिंग के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो विदेशी बाजारों में भी फिल्म नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। खासतौर पर अमेरिका में इसकी टिकट बिक्री ने ट्रेड जगत का ध्यान खींचा है।

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में पांच शो डेट्स के लिए एडवांस बुकिंग से 73.40 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। इसमें ब्लॉक सीटों को छोड़कर कमाई 58.57 करोड़ रुपये रही। प्रीमियर डे के लिए सबसे ज्यादा 32.41 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है। फिल्म के कुल 60,124 शो के लिए अब तक 18.67 लाख टिकट बिक चुके हैं।





कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी फिल्म का जोर

राज्यों के हिसाब से पहले दिन की एडवांस बुकिंग में कर्नाटक सबसे आगे है। यहां फिल्म ने 5.90 करोड़ रुपये की टिकट बिक्री की है। महाराष्ट्र 5.59 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और दिल्ली 4.34 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। तेलंगाना में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यहां पहले दिन की एडवांस बुकिंग 2.59 करोड़ रुपये रही।

हिंदी वर्जन की सबसे ज्यादा डिमांड

भाषाओं के लिहाज से हिंदी वर्जन का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। पहले दिन के लिए हिंदी वर्जन ने 25.41 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है। यह फिल्म की कुल पहले दिन की एडवांस कमाई का करीब 78 प्रतिशत है।

कन्नड़ वर्जन 3.62 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि तेलुगु वर्जन से 2.45 करोड़ रुपये की टिकट बिक्री हुई है। तमिल वर्जन ने 70.57 लाख रुपये और मलयालम वर्जन ने 22.04 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की है।

3D और प्रीमियम फॉर्मेट को भी अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म के 3D वर्जन को भी दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हिंदी 3D वर्जन ने पहले दिन के लिए 7,973 शो से 14.47 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह पहले दिन की कुल ग्रॉस एडवांस बुकिंग का करीब 45 प्रतिशत है।

वहीं IMAX, 4DX, Dolby, ICE और EPIQ जैसे प्रीमियम फॉर्मेट में फिल्म ने 5.32 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है। इन फॉर्मेट्स की हिस्सेदारी पहले दिन की कुल ग्रॉस बुकिंग में करीब 16 प्रतिशत है।

अमेरिका में Animal और Jawan जैसी फिल्मों को पछाड़ा

भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी 'रामायण' का प्रदर्शन चर्चा में है। Sacnilk की 2 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अमेरिका में 4 नवंबर के पेड प्रीव्यू शो के लिए 51 हजार से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं। इस आंकड़े के साथ फिल्म ने अमेरिका में प्रीमियर टिकट बिक्री के अनुमानित आंकड़ों के मामले में 'एनिमल', 'जवान', 'पुष्पा 2', 'आरआरआर', 'बाहुबली 2' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

नॉर्थ अमेरिका में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग तेजी से आगे बढ़ रही है। 4 से 8 नवंबर के शुरुआती पांच दिनों के लिए अब तक 1.40 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। मौजूदा टिकट बिक्री के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म नॉर्थ अमेरिका में पहले पांच दिनों में 13 से 14 मिलियन डॉलर यानी करीब 123 से 133 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है।

भारत और विदेशी बाजारों में मिल रही इस प्रतिक्रिया ने 'रामायण' की रिलीज को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि एडवांस बुकिंग में दिख रहा यह उत्साह रिलीज के बाद वास्तविक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना बदलता है।