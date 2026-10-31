रणबीर कपूर ने पहले ठुकरा दिया था भगवान राम बनने का ऑफर, फिर क्यों बदली अपनी जिंदगी?

रणबीर कपूर ने पहले ठुकरा दिया था भगवान राम बनने का ऑफर, फिर क्यों बदली अपनी जिंदगी?

जब किसी अभिनेता को भगवान राम का किरदार निभाने का प्रस्ताव मिलता है, तो वह महज एक फिल्म साइन करने जैसा फैसला नहीं होता। यह उस छवि को पर्दे पर उतारने की चुनौती होती है, जो करोड़ों लोगों की आस्था और स्मृतियों में सदियों से बसी हुई है। यहां अभिनय की प्रतिभा के साथ चेहरे की मासूमियत, आंखों की भाषा, संवादों की गरिमा और चरित्र की मर्यादा भी कसौटी पर होती है।

यही वजह है कि जब फिल्ममेकर नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका के लिए रणबीर कपूर के सामने प्रस्ताव रखा गया, तो उनका पहला जवाब उत्साह से भरा 'हां' नहीं था। रणबीर ने खुद स्वीकार किया है कि शुरुआत में उन्होंने इस भूमिका को निभाने को लेकर संकोच जताया था। उन्हें लगा था कि शायद वह इस किरदार के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे।

लेकिन बाद में यही संकोच उनके लिए जिंदगी का एक अहम मोड़ बन गया। एक ऐसा मोड़, जिसने उन्हें सिर्फ एक नए किरदार के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर भी कुछ बदलाव करने के लिए प्रेरित किया।

जब रणबीर ने खुद से पूछा- क्या मैं भगवान राम बनने के योग्य हूं?

रणबीर कपूर ने अप्रैल 2026 में फिल्म से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया कि निर्माता नमित मल्होत्रा ने करीब चार साल पहले उन्हें भगवान राम की भूमिका का प्रस्ताव दिया था। उनका पहला रिएक्शन था कि वह इस किरदार के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हैं और शायद इसके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे।

बाद में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में भी रणबीर ने इस भूमिका से जुड़ी अपनी शुरुआती आशंकाओं पर बात की। उन्होंने बताया कि उनके मन में सवाल उठा था कि क्या वह इस जिम्मेदारी के सही व्यक्ति हैं? क्या वह भगवान राम को केवल एक फिल्मी किरदार की तरह निभाने के बजाय उनकी छवि और आदर्शों को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे?

यह संकोच दरअसल उस भूमिका की गंभीरता को समझने का संकेत था। रणबीर के लिए चुनौती सिर्फ एक लोकप्रिय पौराणिक चरित्र का अभिनय करना नहीं, बल्कि उस विश्वास के प्रति ईमानदार रहना था, जिसके साथ लोग रामायण की कहानी देखते और सुनते आए हैं।

आखिरकार डर की जगह कृतज्ञता ने ले ली। रणबीर ने इस अवसर को अपने जीवन का एक बड़ा सौभाग्य और नैतिक जिम्मेदारी माना।

पिता बनने के बाद जिंदगी में आया बदलाव, रामायण बनी टर्निंग पॉइंट

इस भूमिका को स्वीकार करने के साथ रणबीर कपूर की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण घटना जुड़ी थी। वह पहली बार पिता बने थे। अभिनेता ने खुद स्वीकार किया कि यह दौर उनके जीवन में बदलाव की जरूरत का समय था। ऐसे में भगवान राम का किरदार और पिता बनने का अनुभव उनके लिए एक-दूसरे से जुड़ गए।

रणबीर के मुताबिक, यह महज संयोग नहीं था कि जिस समय उन्हें अपने जीवन और जीवनशैली में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी, उसी समय उन्हें रामायण जैसी फिल्म का हिस्सा बनने का अवसर मिला।

इस अनुभव ने उनके लिए फिल्म को और व्यक्तिगत बना दिया। वह इसे सिर्फ अभिनय का एक बड़ा अवसर नहीं, बल्कि अपने जीवन में आए बदलावों से जुड़ा एक अहम पड़ाव मानते हैं।





सिर्फ लुक बदलना नहीं, किरदार की सादगी को समझना भी चुनौती

रणबीर कपूर का फिल्मी सफर ऐसे किरदारों से भरा रहा है, जिनमें भावनात्मक उथल-पुथल, बेचैनी, गुस्सा और आंतरिक संघर्ष दिखाई देता है। 'रॉकस्टार' का जॉर्डन हो या 'एनिमल' का रणविजय, उन्होंने अपने अभिनय से किरदारों के अलग-अलग रंग दिखाए हैं।

लेकिन भगवान राम का व्यक्तित्व इन भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। यहां आक्रामकता से ज्यादा संयम, संवादों से ज्यादा मौन और बाहरी ताकत से ज्यादा आंतरिक दृढ़ता महत्वपूर्ण है।

राम का चरित्र केवल एक आदर्श योद्धा का नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति का है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उनके व्यक्तित्व में करुणा, क्षमा, धैर्य, साहस और न्याय का भाव एक साथ दिखाई देता है।

रणबीर ने भी अपने हालिया बयानों में भगवान राम की सबसे बड़ी ताकत उनके धनुष-बाण के बजाय उनकी क्षमा करने की क्षमता को बताया है। यह बात उनके किरदार को समझने के नजरिए को भी सामने रखती है।

यही इस भूमिका की सबसे बड़ी अभिनय चुनौती है। अभिनेता को ऐसा व्यक्तित्व पर्दे पर रचना है, जिसमें शक्ति का प्रदर्शन हो, लेकिन अहंकार नहीं; प्रभाव हो, लेकिन आक्रामकता नहीं और दिव्यता के साथ मानवीय संवेदनाएं भी बनी रहें।

जीवनशैली में बदलाव और तैयारी को लेकर क्या बोले रणबीर?

रणबीर की तैयारी को लेकर फिल्म से जुड़े कलाकारों और मीडिया रिपोर्ट्स में कई बातें सामने आई हैं। मांसाहार और शराब से दूरी बनाने तथा अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की खबरें भी चर्चा में रही हैं। हालांकि, इन बदलावों के हर पहलू को अभिनेता ने विस्तार से सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है।

रणबीर ने खुद इतना जरूर कहा है कि फिल्म के साथ उनके जीवन में जीवनशैली बदलने का एक महत्वपूर्ण दौर आया। उनके सह-कलाकार रवि दुबे ने भी एक बातचीत में बताया था कि इस फिल्म के कलाकारों ने अपने किरदारों के प्रति गंभीरता दिखाने के लिए अपनी दिनचर्या और व्यवहार में बदलाव किए।

इससे साफ है कि फिल्म की तैयारी केवल कैमरे के सामने दिखाई देने वाले लुक तक सीमित नहीं रही। किरदार की सोच, उसके व्यवहार और उसके व्यक्तित्व को समझने पर भी जोर दिया गया।

रणबीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आवाज और भाव-भंगिमा

भगवान राम की छवि केवल उनके रूप या वेशभूषा से नहीं बनती। उनकी वाणी में संयम, व्यवहार में विनम्रता और निर्णयों में दृढ़ता का भाव है। ऐसे किरदार में संवाद बोलने का अंदाज भी अभिनय का अहम हिस्सा बन जाता है।

रणबीर के लिए यह भूमिका इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उनकी अब तक की कई यादगार भूमिकाओं में संवादों की गति और भावनात्मक तीव्रता अलग तरह की रही है। राम के किरदार में उन्हें उस सादगी और ठहराव को पकड़ना होगा, जो इस चरित्र की पहचान है।

इसी तरह धनुष-बाण के साथ उनकी शारीरिक भाषा भी महत्वपूर्ण होगी। भगवान राम एक कुशल धनुर्धर और योद्धा थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में युद्ध कौशल के साथ अनुशासन और संतुलन भी था। पर्दे पर यह विश्वसनीयता केवल दृश्य प्रभावों से नहीं, बल्कि अभिनेता की शारीरिक अभिव्यक्ति से भी आएगी।

क्या रणबीर कपूर दर्शकों की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे?

नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर उत्सुकता की एक बड़ी वजह रणबीर कपूर का भगवान राम बनना भी है। इस भूमिका को लेकर दर्शकों की अपनी-अपनी कल्पनाएं और अपेक्षाएं हैं। कुछ लोग उनके चयन को लेकर उत्साहित हैं, तो कुछ के मन में सवाल भी हैं।

रणबीर इस बहस से अनजान नहीं हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि भगवान राम की कोई एक तय फिल्मी छवि नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के मन में उनकी अपनी तस्वीर है। ऐसे में किसी एक अभिनेता के लिए सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आसान नहीं है।

लेकिन शायद रणबीर भी इसी बात को समझते हैं कि इस किरदार की सफलता केवल उनके अभिनय कौशल से तय नहीं होगी। दर्शक पर्दे पर यह देखना चाहेंगे कि अभिनेता ने उस चरित्र की आत्मा को कितनी ईमानदारी से समझा है।

आखिरकार 'रामायण' उनके लिए सिर्फ एक और बड़ी फिल्म नहीं है। यह उनके करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। और रणबीर की शुरुआती झिझक से लेकर इस भूमिका को स्वीकार करने तक का सफर बताता है कि उन्होंने इस चुनौती को कितनी गंभीरता से लिया है। अब असली परीक्षा बड़े पर्दे पर होगी, जहां रणबीर को अभिनेता से आगे बढ़कर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े एक चरित्र का प्रतिनिधित्व करना है।