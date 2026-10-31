शाहरुख खान स्टारर 'किंग' को इंटरनेशनल लेवल पर 24 दिसंबर 2026 को रिलीज करेगी फार्स फिल्म

बॉलीवुड सुपरस्टार एक बार फिर सिद्धार्थ आनंद की दमदार एक्शन फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। शाहरुख खान की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली एक्शन फिल्म 'किंग' को फार्स फिल्म द्वारा 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा।

फिल्म 'किंग' को रेड चिलीज प्रोडक्शन के बैनर तले मार्कफ्लिक्स पिक्चर्स संग प्रोड्यूस किया जा रहा है, बता दे कि किंग शाहरुख खान और फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद की पठान की जबरदस्त सफलता के बाद देखी जाने वाली मच अवेटेड रियूनियन है।

इस ऐलान पर फार्स फिल्म के चेयरमैन मिस्टर गोलचिन ने कहा, शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को बिग स्क्रीन पर लाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस खास फिल्म को रिलीज करने का मौका मिलना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को दर्शकों तक पहुंचाने का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं।

उन्होंने कहा, शाहरुख खान एक ग्लोबल आइकॉन हैं और उनका सिनेमैटिक इनफ्लुएंस किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ऐसे में 'किंग' को सिल्वर स्क्रीन पर लाना हमारी पूरी टीम के लिए सम्मान और गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि इस सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म की रिलीज दर्शकों के लिए एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बने, जिसकी याद उनके साथ लंबे समय तक बनी रहे।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सीईओ मिस्टर वेंकी मैसूर ने कहा, हम अपनी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'किंग' के लिए फार्स फिल्म को ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर बहुत खुश हैं। फार्स फिल्म की इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत पहुंच और ग्लोबल मार्केट की अच्छी समझ से फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर काफी फायदा मिलेगा।

अब जब शाहरुख खान अपने दमदार अवतार के साथ वापसी कर रहे हैं, तो किंग इस क्रिसमस के मौके पर सबसे बड़ी इंडियन थिएट्रिकल रिलीज बनने के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने मिल रहा है, ऐसे में जबरदस्त एक्शन, बड़े पैमाने पर की गई मेकिंग और स्टार पावर के मेल के साथ या फिल्म एक बड़ी सिनेमई प्रस्तुति बनकर सामने आने के लिए तैयार है।

फेस्टिव सीजन की मौके पर रिलीज होने जा रही किंग द्वारा दुनिया भर में मौजूद दर्शकों का ध्यान खींचा जाना लाजमी है। यह फिल्म खुद में आज की बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की पहचान माने जाने वाले बड़े अंदाज, शानदार नजारे और बड़े स्तर को एक साथ लेकर आती है।