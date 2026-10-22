'रामायण' में राम बने रणबीर कपूर ने दशहरा कार्यक्रम में ऐसा क्या कह दिया? सोशल मीडिया पर मचा बवाल, मांगनी पड़ी माफी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है और इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर भी खबरें ट्रेंड कर रही हैं।

लेकिन इसी बीच, फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक दशहरा कार्यक्रम में रणबीर कपूर की जुबान ऐसी फिसली कि वह सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। हाल ही में आयोजित एक भव्य दशहरा महोत्सव में रणबीर कपूर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। मंच पर पहुँचकर जब उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित किया, तो उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने की कोशिश की।

Ranbir Kapoor at the Ramayana event “Burai chahe kitni bhi taqatwar kyun na ho, aakhir mein aant sachai aur achhai ki hi hogi. LOOK AT NAMIT MALHOTRA’S REACTION blud wants to give him the belt treatment right there on stage https://t.co/dr9ZU2d264 — A R E S (@aresthethird2) October 21, 2026

रणबीर कपूर को अपनी स्पीच में कहना था: "दशहरा हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।" लेकिन मंच पर बोलते समय उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया: "आखिरकार अंत सच्चाई और अच्छाई का ही होगा।"

सोशल मीडिया पर क्यों मच गया बवाल?

'जीत' की जगह 'अंत' शब्द का इस्तेमाल होते ही कार्यक्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने रणबीर कपूर की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। ट्रोल्स ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कई यूज़र्स ने लिखा, "जो इंसान मंच से सच्चाई के अंत की बात कर रहा है, वह पर्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पावन किरदार कैसे निभा सकता है?"

रणबीर ने मांगी माफी

सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग के बीच रणबीर कपूर के फैंस उनके समर्थन में उतर आए। फैंस और कई सोशल मीडिया यूज़र्स का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ और शोर-शराबे के बीच नर्वसनेस के कारण ऐसा होना एक बेहद सामान्य मानवीय भूल है। इसे किसी की मंशा या आस्था से जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है।

मामला बढ़ता देख रणबीर कपूर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बेहद शालीनता से अपनी गलती स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह केवल जुबान फिसलने की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था और उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी।

इस विवाद से अलग, फिल्म 'रामायण' को लेकर सिनेप्रेमियों के बीच क्रेज चरम पर है। स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, सनी देओल भगवान हनुमान, यश लंका‍पति रावण और रवि दुबे लक्ष्मण के ‍किरदार में नजर आने वाले हैं।