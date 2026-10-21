टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अलर्ट पर बॉलीवुड, सलमान-अक्षय के घरों में बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने का काम शुरू

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अलर्ट पर बॉलीवुड, सलमान-अक्षय के घरों में बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने का काम शुरू

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना ने बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मामले की जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने पहले सलमान खान के घर की रेकी की थी, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा देखकर वे पीछे हट गए। इसके बाद सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में बुलेटप्रूफ ग्लास शील्ड को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं, अक्षय कुमार के घर पर भी बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने का काम जारी है।

सलमान खान के घर की रेकी करने का खुलासा

टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच में पता चला कि आरोपियों का कथित तौर पर शुरुआती निशाना सलमान खान थे। हमलावरों ने उनके घर की रेकी की थी, लेकिन वहां सुरक्षा का कड़ा इंतजाम देखकर उन्होंने अपनी योजना बदल दी।

सलमान खान को अधिकारियों की ओर से पहले से ही Y+ सुरक्षा मिली हुई है। अब उनके बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में बुलेटप्रूफ ग्लास शील्ड को और मजबूत किया जा रहा है। घटना के बाद उनके आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अक्षय कुमार के घर पर भी बढ़ी सतर्कता

सलमान खान के अलावा अक्षय कुमार की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं। उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और वहां बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने का काम चल रहा है। टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद उठाए जा रहे इन कदमों के बीच बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा एक बार फिर चर्चा में है।

जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी फायरिंग

यह मामला रविवार शाम का है, जब मुंबई के जुहू इलाके में फुटबॉल मैच खेलने के बाद लौट रहे टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी हुई थी। इस घटना में अभिनेता मामूली चोटों के साथ बच निकले।

पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें सोमवार को राजस्थान के कोटा से पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के बेगूसराय निवासी 22 वर्षीय ऋतिक, हरियाणा के सोनीपत निवासी 18 वर्षीय रेहान और हरियाणा के ही 18 वर्षीय फूल सिंह शामिल हैं। तीनों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

टाइगर श्रॉफ ने अब तक इस घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि, उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत की है।

बॉलीवुड सितारों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

टाइगर श्रॉफ पर हमले की कई फिल्मी हस्तियों ने निंदा की है। सुनील शेट्टी, रणवीर शौरी, अमाल मलिक और मीका सिंह समेत कई सितारों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने और टाइगर व उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

जांच में सामने आए तथ्यों और सितारों के घरों पर बढ़ाए जा रहे सुरक्षा इंतजामों के बीच इस मामले पर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।