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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (17:15 IST)

टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले नाबालिग के पिता ने खोले राज, बताया 2 महीने से घर नहीं आया था बेटा

Tiger Shroff firing case
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (17:17 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में राजस्थान की कोटा पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को ट्रेन से पकड़ा गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। 
 
अब इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग के पिता का बयान सामने आया है, जिन्होंने अपने पारिवारिक हालात, तंगहाली और बेटे की गतिविधियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।   
 
दिहाड़ी मजदूर पिता 50 फीसदी दिव्यांग 
समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए नाबालिग आरोपी के पिता ने रोते हुए अपना दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि वह एक मामूली दिहाड़ी मजदूर हैं और खुद 50 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांगता से जूझ रहे हैं।
आरोपी के पिता ने बताया, मैं बहुत कम पढ़ा-लिखा इंसान हूं, सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई की है। शारीरिक रूप से असमर्थ होने के बावजूद जैसे-तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूं। हमें तो घटना की जानकारी तब मिली, जब पुलिस का अचानक फोन आया। यह खबर सुनने के बाद से ही घर में खाने का एक दाना भी नहीं बना है और पूरा परिवार गहरे सदमे में है।
 
2 महीने पहले छोड़ा था घर
पिता ने बेटे की बैकग्राउंड की जानकारी देते हुए बताया कि घर छोड़ने से पहले उनका बेटा टाइल बिछाने का काम करता था। उन्होंने बताया कि लगभग दो महीने पहले वह गांव में आयोजित एक मेले में गया था। 13 और 14 तारीख के मेले के बाद वह अचानक घर से बिना बताए कहीं चला गया।
 
पिता के मुताबिक, उसने जाने से पहले किसी को कुछ नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है या क्या करने वाला है। वह किन लोगों के साथ उठ-बैठ रहा था और उसकी क्या गतिविधियां थीं, इसके बारे में मुझे या परिवार को कोई जानकारी नहीं थी।
 
बाइक चोरी के पुराने केस का भी किया जिक्र
नाबालिग के आपराधिक इतिहास पर बात करते हुए पिता ने स्वीकार किया कि उनका बेटा पहले भी एक कानूनी मामले में फंस चुका है। इससे पहले मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस घटना को याद करते हुए पिता ने कहा, जब वह बाइक चोरी में पकड़ा गया था, तब मैंने उसे बहुत समझाया था कि ऐसा गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। उस केस के चक्कर में मेरा काफी पैसा डूब गया, जो कभी वापस नहीं मिला और वह मामला कभी सही तरीके से सुलझ भी नहीं पाया।
 
क्या था पूरा मामला?
मुंबई पुलिस के अनुसार, घटना रविवार शाम करीब 7 बजे जुहू स्थित एक फुटबॉल क्लब के पास घटी। टाइगर श्रॉफ जैसे ही स्पोर्ट्स क्लब से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तभी बदमाशों ने उनकी कार पर गोलियां चला दीं। इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए, हालांकि उनके ड्राइवर को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में कोटा में पुलिस ने धर दबोचा। 
BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
मुंबई पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और धारा 3(5) (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कार्य) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन था और नाबालिग को इस अपराध के लिए किसने उकसाया।
 
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