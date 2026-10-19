टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को धमकी, लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने कहा- पूरे परिवार को खत्म कर देंगे

माया नगरी मुंबई में रविवार की शाम उस वक्त दहशत फैल गई जब बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के कार को निशाना बनाकर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की गई। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में यह खौफनाक घटना घटी। इस हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया और वायरल ऑडियो मैसेज के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों ने जिम्मेदारी ली और सीधे तौर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली।

ऑडियो में सनसनीखेज खुलासा: 'सलमान खान से दूर रहो'

हमले के कुछ ही घंटों बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ एक ऑडियो नोट लगा, जिसमें विदेश में बैठा गैंगस्टर अनिल पंडित और उसका साथी हरमन संधू इस हमले की जिम्मेदारी लेते सुने गए। अनिल पंडित ने ऑडियो में सख्त लहजे में कहा, सलमान खान ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मेरे बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी, तो अंजाम बुरा होगा।





ऑडियो में कहा गया, हम तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करदेंगे। यह बात दिमाग में बिठा लो। यह मत सोचना कि तुम सुरक्षा में हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा।



पुलिस की बड़ी कामयाबी:

इस दुस्साहसिक हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा की और पुलिस आयुक्त को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। मुंबई क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने मिलकर 15 विशेष टीमों का गठन किया।

सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और इंटेलीजेंस की मदद से पुलिस ने तेजी से जाल बिछाया। भागने की कोशिश कर रहे तीनों मुख्य शूटरों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से जीआरपी की मदद से धर दबोचा गया।