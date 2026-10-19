  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. tiger shroff car firing case salman khan- threat- audio lawrence bishnoi gang
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (14:40 IST)

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को धमकी, लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने कहा- पूरे परिवार को खत्म कर देंगे

Tiger Shroff firing case
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (14:42 IST)
google-news
माया नगरी मुंबई में रविवार की शाम उस वक्त दहशत फैल गई जब बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के कार को निशाना बनाकर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की गई। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में यह खौफनाक घटना घटी। इस हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया और वायरल ऑडियो मैसेज के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों ने जिम्मेदारी ली और सीधे तौर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली।  
 
ऑडियो में सनसनीखेज खुलासा: 'सलमान खान से दूर रहो'   
हमले के कुछ ही घंटों बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ एक ऑडियो नोट लगा, जिसमें विदेश में बैठा गैंगस्टर अनिल पंडित और उसका साथी हरमन संधू इस हमले की जिम्मेदारी लेते सुने गए। अनिल पंडित ने ऑडियो में सख्त लहजे में कहा, सलमान खान ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मेरे बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी, तो अंजाम बुरा होगा। 

ऑडियो में कहा गया, हम तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करदेंगे। यह बात दिमाग में बिठा लो। यह मत सोचना कि तुम सुरक्षा में हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। 
 

पुलिस की बड़ी कामयाबी:
इस दुस्साहसिक हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा की और पुलिस आयुक्त को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। मुंबई क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने मिलकर 15 विशेष टीमों का गठन किया। 
 
सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और इंटेलीजेंस की मदद से पुलिस ने तेजी से जाल बिछाया। भागने की कोशिश कर रहे तीनों मुख्य शूटरों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से जीआरपी की मदद से धर दबोचा गया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नेपाल भागने की थी प्लानिंग, कोटा पुलिस ने ऐसे दबोचे तीनों आरोपी

कुकू कोहली के निधन के 2 महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा ईरानी, वीडियो शेयर कर फैंस को कहा शुक्रिया

कुकू कोहली के निधन के 2 महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा ईरानी, वीडियो शेयर कर फैंस को कहा शुक्रियाबॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने अपने पति और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कुकू कोहली के निधन के दो महीने बाद फिर से काम पर वापसी कर ली है। मुश्किल भरे दिनों से गुजरने के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा कर अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है।

Bigg Boss 20: अमन गांधी का एविक्शन, हाथापाई के बाद नकुल धुल भी शो से बाहर

Bigg Boss 20: अमन गांधी का एविक्शन, हाथापाई के बाद नकुल धुल भी शो से बाहररियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में ड्रामे और ट्विस्ट का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। हालिया वीकेंड का वार एपिसोड़ में काफी ड्रामा देखने को मिला। सलमान खान ने जहां कई कंटे्सटेंट की क्लास लगाई, वहीं अमन गांधी का पांच हफ्ते लंबा सफर शो से सफर खत्म हो गया।

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को धमकी, लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने कहा- पूरे परिवार को खत्म कर देंगे

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को धमकी, लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने कहा- पूरे परिवार को खत्म कर देंगेमाया नगरी मुंबई में रविवार की शाम उस वक्त दहशत फैल गई जब बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के कार को निशाना बनाकर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की गई। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में यह खौफनाक घटना घटी। इस हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया और वायरल ऑडियो मैसेज के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों ने जिम्मेदारी ली और सीधे तौर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली।

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नेपाल भागने की थी प्लानिंग, कोटा पुलिस ने ऐसे दबोचे तीनों आरोपी

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नेपाल भागने की थी प्लानिंग, कोटा पुलिस ने ऐसे दबोचे तीनों आरोपीबॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता मिली है। मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन से भाग रहे तीनों आरोपियों को राजस्थान की कोटा पुलिस ने एक त्वरित और समन्वित अभियान में गिरफ्तार कर लिया है।

रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 दिन में दुनियाभर में कमाए 400 करोड़ रुपए

रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 दिन में दुनियाभर में कमाए 400 करोड़ रुपएभारतीय सिनेमा के एकमात्र 'थलाइवा' यानी सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस के असली राजा वही हैं। 75 साल की उम्र में जहां सितारे अक्सर विश्राम की राह पकड़ते हैं, वहीं रजनीकांत अपने अभिनय और स्टारडम के दम पर युवा अभिनेताओं को पानी पिला रहे हैं।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।