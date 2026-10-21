टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: दिल्ली से गिरफ्तार 4 आरोपियों की आज मुंबई कोर्ट में पेशी, शूटर्स तक पहुंचाए थे हथियार

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग से जुड़े मामले में शामिल चार आरोपितों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। चारों को अदालत में पेश कर मुंबई पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम कुणाल, सुमित, राधा और बबीता है।

कैसे शूटर्स तक पहुंचे थे हथियार?

पुलिस अधिकारी के मुताबिक हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे कुणाल की पहचान हरसाना गांव के एक दोस्त के जरिए अनिल पंडित से हुई थी, जिसके बाद दोनों एन्क्रिप्टेड एप के जरिए बात करने लगे थे।

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कोटा से गिरफ्तार हुए थे शूटर्स

इससे पहले राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें मुंबई पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित के संपर्क और पूरी साजिश की जांच कर रही है।

गौरतलब है कि घटना 18 अक्टूबर की शाम जुहू में हुई थी, जिसमें टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे थे। उनके ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए थे। पंडित ने कुणाल को बताया कि गोलीबारी करने वाले मुंबई में फंस गए हैं। राधा और बबीता 18 अक्टूबर को दादर-हरिद्वार एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुईं। उन्हें मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। कुणाल और सुमित को भी मंगलवार को सोनीपत में गिरफ्तार कर लिया गया।