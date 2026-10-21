फ्रांस के ऐतिहासिक टाउन हॉल में आग लगाने के आरोप में संदिग्ध गिरफ्तार
-शिवांगी सक्सेना
फ्रांस के लिमोज शहर में शनिवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान ऐतिहासिक टाउन हॉल में आग लगाने के मामले में सुरक्षा बलों ने मंगलवार, 20 अक्टूबर को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप की ‘सुपर इंटेलिजेंस फोर्स’ क्या है
अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के कट्टर वामपंथी संगठनों से जुड़े होने का संदेह है। मामले की जांच के लिए आतंकवाद निरोधक पुलिस को भी बुलाया गया है।
मध्य फ्रांस के लिमोज शहर में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल 17 अक्टूबर को आग की चपेट में आ गया था। आग इतनी भीषण थी कि इमारत की छत और घंटाघर ढह गए।
लिमोज अभियोजक कार्यालय के अनुसार, 40 वर्षीय संदिग्ध को नजदीकी शहर वाल दीजेयर में विशेष पुलिस इकाई रेड (आरएआईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। संदिग्ध पहले से ही निगरानी के दायरे में था और उसे संभावित खतरे के रूप में चिह्नित किया गया था। उसका संबंध कट्टर वामपंथी आंदोलनों से बताया जा रहा है। ALSO READ: 100 साल पहले मिले जीवाश्म ने दी नए डायनासोर की खबर
17 अक्टूबर को लिमोज में हुए प्रदर्शन में करीब 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के अनुसार, इनमें लगभग 700 लोग ऐसे थे जिन्हें कट्टरपंथी और बेहद हिंसक बताया गया।