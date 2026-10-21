फ्रांस के ऐतिहासिक टाउन हॉल में आग लगाने के आरोप में संदिग्ध गिरफ्तार

-शिवांगी सक्सेना

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के कट्टर वामपंथी संगठनों से जुड़े होने का संदेह है। मामले की जांच के लिए आतंकवाद निरोधक पुलिस को भी बुलाया गया है।





मध्य फ्रांस के लिमोज शहर में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल 17 अक्टूबर को आग की चपेट में आ गया था। आग इतनी भीषण थी कि इमारत की छत और घंटाघर ढह गए।

17 अक्टूबर को लिमोज में हुए प्रदर्शन में करीब 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के अनुसार, इनमें लगभग 700 लोग ऐसे थे जिन्हें कट्टरपंथी और बेहद हिंसक बताया गया।