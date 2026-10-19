टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नेपाल भागने की थी प्लानिंग, कोटा पुलिस ने ऐसे दबोचे तीनों आरोपी

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता मिली है। मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन से भाग रहे तीनों आरोपियों को राजस्थान की कोटा पुलिस ने एक त्वरित और समन्वित अभियान में गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़े गए आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता रेहान, उसका साथी ऋतिक कुर्मी और एक नाबालिग शामिल है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन मुंबई और कोटा पुलिस की मुस्तैदी से उनका यह प्लान नाकाम हो गया।

#WATCH | Kota, Rajasthan: Regarding the firing on Bollywood actor Tiger Shroff, Kota SP Tejaswani Gautam says, "Three suspects have been rounded up, and one of them is a minor. Preliminary questioning revealed that two of them have one case each against them, one related to theft and the other under the Arms Act. Further detailed interrogation will be conducted once they are handed over to the Mumbai Police. One of the detained individuals, a suspect named Rehan, was in communication with Anil Pandit, according to preliminary questioning. We will provide more details later..." — ANI (@ANI) October 19, 2026

15 मिनट में बिछाया गया जाल, ट्रेन में ली गई तलाशी

18 अक्टूबर की शाम मुंबई के पॉश जुहू इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने टाइगर श्रॉफ की चलती गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की थी। घटना के वक्त टाइगर श्रॉफ सुरक्षित रहे, हालांकि उनके ड्राइवर और पास से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा चालक को चोटें आईं।

घटना के तुरंत बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। जांच में पता चला कि आरोपी मुंबई से जयपुर जाने वाली पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार होकर भाग रहे हैं।

कोटा की पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मुंबई पुलिस से सुबह-सुबह इनपुट मिलते ही कोटा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महज 15 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पर रणनीतिक घेराबंदी की। जैसे ही ट्रेन कोटा जंक्शन पर रुकी, पुलिस ने बोगियों की गहन तलाशी ली और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

#WATCH | Kota, Rajasthan: Three accused, including a minor, have been apprehended by Kota Police in connection with the firing on Bollywood actor Tiger Shroff SP Tejaswani Gautam said the accused, Rehan alias Sukka of Haryana, Hritik Kurmi alias Roshan of Bihar, and a minor, will be handed over to Mumbai Police. — ANI (@ANI) October 19, 2026

नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद तीनों आरोपी कल्याण/पनवेल स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे। वे दिल्ली पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग के जरिए नेपाल सीमा में दाखिल होने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रेहान निवासी सोनीपत (हरियाणा), ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन निवासी बिहार और एक नाबालिग सहयोगी के रूप में हुई है।

रेहान को इस पूरी घटना का मुख्य हमलावर बताया जा रहा है। कोटा पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी रेहान लगातार अनिल पंडित के संपर्क में था और उसी के निर्देशों पर इस पूरी वारदात की प्लानिंग की गई थी।

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि भागने के दौरान उन्होंने हथियार कहीं छिपा दिए हैं या फेंक दिए हैं। फिलहाल कोटा पुलिस आरोपियों को मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम को सौंपने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।

इस सनसनीखेज वारदात के बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर अनिल पंडित का एक कथित ऑडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हुआ था। पोस्ट में दावा किया गया था कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें सलमान खान और उनके साथ काम करने वाले बॉलीवुड कलाकारों को सीधे तौर पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी।

मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हमले का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था या इसके पीछे किसी बड़े रंगदारी नेटवर्क का हाथ है।