  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. tiger shroff firing case three accused arrested in kota train nepal escape plan
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (13:56 IST)

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नेपाल भागने की थी प्लानिंग, कोटा पुलिस ने ऐसे दबोचे तीनों आरोपी

Tiger Shroff firing case
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (13:56 IST)
google-news
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता मिली है। मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन से भाग रहे तीनों आरोपियों को राजस्थान की कोटा पुलिस ने एक त्वरित और समन्वित अभियान में गिरफ्तार कर लिया है। 
 
पकड़े गए आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता रेहान, उसका साथी ऋतिक कुर्मी और एक नाबालिग शामिल है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन मुंबई और कोटा पुलिस की मुस्तैदी से उनका यह प्लान नाकाम हो गया।
 
15 मिनट में बिछाया गया जाल, ट्रेन में ली गई तलाशी
18 अक्टूबर की शाम मुंबई के पॉश जुहू इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने टाइगर श्रॉफ की चलती गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की थी। घटना के वक्त टाइगर श्रॉफ सुरक्षित रहे, हालांकि उनके ड्राइवर और पास से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा चालक को चोटें आईं।
 
घटना के तुरंत बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। जांच में पता चला कि आरोपी मुंबई से जयपुर जाने वाली पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार होकर भाग रहे हैं।
कोटा की पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मुंबई पुलिस से सुबह-सुबह इनपुट मिलते ही कोटा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महज 15 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पर रणनीतिक घेराबंदी की। जैसे ही ट्रेन कोटा जंक्शन पर रुकी, पुलिस ने बोगियों की गहन तलाशी ली और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
 
नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद तीनों आरोपी कल्याण/पनवेल स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे। वे दिल्ली पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग के जरिए नेपाल सीमा में दाखिल होने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रेहान निवासी सोनीपत (हरियाणा), ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन निवासी बिहार और एक नाबालिग सहयोगी के रूप में हुई है। 
 
रेहान को इस पूरी घटना का मुख्य हमलावर बताया जा रहा है। कोटा पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी रेहान लगातार अनिल पंडित के संपर्क में था और उसी के निर्देशों पर इस पूरी वारदात की प्लानिंग की गई थी।
 
एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि भागने के दौरान उन्होंने हथियार कहीं छिपा दिए हैं या फेंक दिए हैं। फिलहाल कोटा पुलिस आरोपियों को मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम को सौंपने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।
 
इस सनसनीखेज वारदात के बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर अनिल पंडित का एक कथित ऑडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हुआ था। पोस्ट में दावा किया गया था कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें सलमान खान और उनके साथ काम करने वाले बॉलीवुड कलाकारों को सीधे तौर पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी।
 
मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हमले का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था या इसके पीछे किसी बड़े रंगदारी नेटवर्क का हाथ है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 4 दिन में दुनियाभर में कमाए 400 करोड़ रुपए

करण जौहर ने किया बड़ा धमाका, Student of the Year अब बनेगी डार्क थ्रिलर, शनाया कपूर का खौफनाक फर्स्ट लुक आया सामने

करण जौहर ने किया बड़ा धमाका, Student of the Year अब बनेगी डार्क थ्रिलर, शनाया कपूर का खौफनाक फर्स्ट लुक आया सामनेबॉलीवुड की मशहूर फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज सामने आया है। फ्रेंचाइजी के 14 साल पूरे होने के खास मौके पर फिल्ममेकर करण जौहर ने इसे बिल्कुल नए और खौफनाक अंदाज में पेश करने की घोषणा की है। करण जौहर इस बार रोमैंस, स्टाइलिश आउटफिट्स और चमचमाते कॉलेज कैंपस से हटकर दर्शकों को सस्पेंस और क्राइम की एक अंधेरी दुनिया में ले जाने की तैयारी में हैं।

कुकू कोहली के निधन के 2 महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा ईरानी, वीडियो शेयर कर फैंस को कहा शुक्रिया

कुकू कोहली के निधन के 2 महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा ईरानी, वीडियो शेयर कर फैंस को कहा शुक्रियाबॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने अपने पति और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कुकू कोहली के निधन के दो महीने बाद फिर से काम पर वापसी कर ली है। मुश्किल भरे दिनों से गुजरने के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा कर अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है।

Bigg Boss 20: अमन गांधी का एविक्शन, हाथापाई के बाद नकुल धुल भी शो से बाहर

Bigg Boss 20: अमन गांधी का एविक्शन, हाथापाई के बाद नकुल धुल भी शो से बाहररियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में ड्रामे और ट्विस्ट का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। हालिया वीकेंड का वार एपिसोड़ में काफी ड्रामा देखने को मिला। सलमान खान ने जहां कई कंटे्सटेंट की क्लास लगाई, वहीं अमन गांधी का पांच हफ्ते लंबा सफर शो से सफर खत्म हो गया।

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को धमकी, लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने कहा- पूरे परिवार को खत्म कर देंगे

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को धमकी, लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने कहा- पूरे परिवार को खत्म कर देंगेमाया नगरी मुंबई में रविवार की शाम उस वक्त दहशत फैल गई जब बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के कार को निशाना बनाकर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की गई। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में यह खौफनाक घटना घटी। इस हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया और वायरल ऑडियो मैसेज के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों ने जिम्मेदारी ली और सीधे तौर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली।

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नेपाल भागने की थी प्लानिंग, कोटा पुलिस ने ऐसे दबोचे तीनों आरोपी

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नेपाल भागने की थी प्लानिंग, कोटा पुलिस ने ऐसे दबोचे तीनों आरोपीबॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता मिली है। मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन से भाग रहे तीनों आरोपियों को राजस्थान की कोटा पुलिस ने एक त्वरित और समन्वित अभियान में गिरफ्तार कर लिया है।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।