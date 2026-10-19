टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, कौन है अनिल पंडित? क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन?

कौन है अनिल पंडित? जांच एजेंसियों के मुताबिक, अनिल पंडित साल 2023 में अपने निजी पासपोर्ट पर भारत छोड़कर कनाडा गया था। इसके बाद वह कनाडा, थाईलैंड और दुबई के रास्ते गैंगस्टर रणदीप मलिक के संपर्क में आया, जो फिलहाल अमेरिका में है। आरोप है कि रणदीप की मदद से ही अनिल कैलिफोर्निया पहुंचा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ गया। पिछले छह महीनों से वह विदेश में बैठकर भारत में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है।

अनिल पंडित कौन है? हरियाणा के पानीपत (गांव रैर कलां) का रहने वाला, उम्र लगभग 32 साल। 2023-2024 के आसपास विदेश (कनाडा/अमेरिका) चला गया और अब अमेरिका से बिश्नोई गैंग के लिए काम करने का दावा करता है। पहले जून 2026 में दिल्ली में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। अन्य रंगदारी और फायरिंग केस से भी जोड़ा जाता है। — Sudhakar Singh Rajput (@07VSR) October 18, 2026

बाबा सिद्दीकी मर्डर और दिलेर खरकिया केस में भी आया था नाम गैंगस्टर अनिल पंडित का नाम इससे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों में आ चुका है। नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी उसका नाम शामिल बताया जाता है। इसके अलावा, कुछ ही दिन पहले हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग के पीछे भी इसी गैंग का हाथ सामने आया था, तब भी फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी दी गई थी कि समझाने के बावजूद सिंगर ने बात नहीं मानी थी। 11 जून 2026 को दिल्ली के पश्चिम विहार में 24HS फिटनेस जिम के बाहर फायरिंग हुई। यह जिम गुरु रंधावा से जुड़ा बताया जाता है।





कौन है लॉरेंस बिश्नोई? पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई भारत का एक कुख्यात गैंगस्टर है। फिलहाल वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से अपराध की दुनिया में कदम रखा। जेल में बंद होने के बावजूद वह देश-विदेश में फैलाए गए अपने आपराधिक नेटवर्क को संचालित करता है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने भी उसके सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की है।