टाइगर नहीं सलमान थे असली टारगेट, शूटर्स ने की थी घर की रेकी

रविवार को जुहू में हुई गोलीबारी की घटना में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का असली निशाना बॉलीवुड स्टार सलमान खान थे। लेकिन वहां मौजूद कड़ी सुरक्षा के कारण वे अपना हमला अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद उन्होंने दूसरे विकल्प की तलाश की और अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला कर दिया, जो एक आसान टारगेट था। टाइगर इस हमले में बाल बाल बच गए।

अब तक 7 गिरफ्तार

फिल्म अभिनेता टाइगर श्राफ पर हमले के मामले में कोटा पुलिस ने ट्रेन से 3 शूटरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर शूटर्स को हथियार पहुंचाने का आरोप है। सभी 7 आरोपियों को मुंबई लाया गया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

कैसे शूटर्स तक पहुंचे थे हथियार?

मीडिया खबरों में पुलिस सुत्रों के हवाले के कहा गया कि हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे कुणाल की पहचान हरसाना गांव के एक दोस्त के जरिए अनिल पंडित से हुई थी, जिसके बाद दोनों एन्क्रिप्टेड एप के जरिए बात करने लगे थे। अनिल पंडित के निर्देश पर कुणाल ने सुमित के साथ मिलकर अमृतसर से एक पिस्टल और 20 कारतूस एकत्र किए थे। दो महीने पहले कुणाल की मुलाकात राधा से हुई। उसने अपनी गतिविधियों के बारे में बताकर उससे संबंध बनाए और उसे हथियार के साथ मुंबई जाने के लिए राजी किया।

15 अक्टूबर को कुणाल ने राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। पिस्तूल राधा के बैग में छुपाई गई थी। यात्रा के दौरान कुणाल एक ऐप के जरिए उनके संपर्क में था और उन्हें पंडित के निर्देश पहुंचा रहा था। वे दोनों 17 अक्टूबर को मुंबई पहुंचीं और एक होटल में ठहरीं। अगले दिन, सुबह करीब 11 बजे, एक नाबालिग लड़के ने राधा के होटल के पास से उसका बैग ले लिया।