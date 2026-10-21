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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 21 October 2026 (10:37 IST)

पेरिस से लौटे पंजाब सीएम भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 घंटे रोका, काटा 50 हजार का चालान

challan of bhagwant mann
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (10:41 IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे रोका गया। AAP के मुताबिक, पेरिस से लौटने के बाद अधिकारियों ने मान का 50 हजार रुपए का चालान भी काटा। अधिकारियों ने इसके पीछे ऊपर से बहुत दबाव होने की बात कही।
 
आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर जान-बूझकर तीन घंटे रोका गया और उसके बाद 50,000 रुपये का चालान भी काट दिया गया। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह जुर्माना क्यों लगाया गया है लेकिन आरोप लगाया है कि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने ऊपर से भारी दबाव होने का हवाला दिया है।
 

आप नेता ने लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर स्तर पर पंजाब के साथ धक्केशाही करती है। पहले दिल्ली की सीमाओं पर डेढ़ साल तक किसानों को जबरन बैठाकर रखा गया और फिर पंजाब के हक के फंड जारी नहीं किए गए। पन्नू ने कहा कि अब तक कम से कम चार बार सीएम मान को विदेश यात्रा की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि भाजपा सरकार को डर है कि अगर मुख्यमंत्री विदेश गए तो वहां से निवेश और फंड लाकर पंजाब को तरक्की की राह पर ले जाएंगे।
 

कोर्ट की इजाजत पर गए थे फ्रांस

पन्नू ने बताया कि जब मुख्यमंत्री ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पेरिस (फ्रांस) की यात्रा की, जहां वे विश्व के दूसरे सबसे बड़े फूड फेस्टिवल में पंजाब के मशहूर राजमा और सफेद चने जैसे उत्पाद लॉन्च करने गए। इस यात्रा को केंद्र ने पहले मंजूरी नहीं दी थी। बाद में कोर्ट ने उन्हें फ्रांस यात्रा की इजाजत दी थी। केंद्र की उदासीनता का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि महावाणिज्य दूत तक मुख्यमंत्री से मिलने नहीं आए।
 

3 घंटे तक एयरपोर्ट पर कराया इंतजार

पन्नू ने कहा कि जब सीएम मान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें जान-बूझकर इंतजार कराया गया। यह बोला गया कि आपका सामान अभी आ रहा है। पन्नू ने आरोप लगाया कि तीन घंटे के बाद जब सीएम मान को जाने दिया गया और सामान गाड़ी में रखकर वह जाने लगे तो उसी समय अधिकारी पीछे दौड़कर आए और 50,000 रुपये का चालान काट दिया गया।
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